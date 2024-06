Tutti i premiati per le Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” della Provincia di Varese

La cerimonia del 2 giugno a Varese è stata anche l’occasione per la consegna delle Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” e la Consegna di una “Medaglia d’argento al Valor Civile”.

Si tratta di riconoscimenti assegnati dal Presidente della Repubblica a cittadini meritevoli di aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

«Non si tratta di semplici attestati – ha spiegato il Prefetto Salvatore Pasquariello – ma di veri e propri esempi per tutta la comunità».

Quest’anno le benemerenze sono state consegnate a Sergio Ferrario di Busto Arsizio, Martino Pirone di Arcisate, Pierfrancesco Buchi di Luino, Luigi Colombo di Taino, Danilo Francesco Guerini Rocco di Busto Arsizio, Pier-Maria Morresi di Varese, Marco Bacchi di Carnago, Gino Michele Ballestra di Castellanza, Giovanni Bloisi di Varano Borghi, Maria Caccia Dominioni di Varese, Alen Caiola di Jerago con Orago, Ezio Callegaro di Samarate, Andrea Cannella di Varese, Giuseppe Capuano di Malnate, Valerio Cerbino di Varese, Giovanni Colombo di Busto Arsizio, Mauro Dapit di Casciago, Damiano Di Marino di Maccagno con Pino e Veddasca, Giulio Facchetti di Luino, Ivan Edi Meot di Luino, Silvia Nanni di Viggiù, Vincenzo Persico di Gorla Minore, Mario Rossi di Olgiate Olona, Renzo Sala di Azzate, Carla Santandrea di Venegono Superiore, Francesco Paolo Milana di Cavaria con Premezzo.

LE SCHEDE DI CHI HA RICEVUTO L’ONORIFICENZA

COMMENDATORE Rag. Martino PIRONE

Nato a Monteforte Irpino (Avellino) e residente ad Arcisate, nel 1969 è stato assunto dal Ministero dell’Interno e assegnato alla Prefettura di Varese con la qualifica di coadiutore archivista. Dopo pochi mesi i Dirigenti, avendo notato la sua disponibilità e le sue capacità, gli affidano mansioni superiori in vari uffici.

Nel corso della carriera il Rag. Pirone ha ricoperto incarichi in qualità di Componente e Segretario di Commissioni Provinciali ed è stato Sub Commissario Prefettizio in numerosi Comuni. Impegnato nel volontariato, è stato Segretario agli Affari Generali del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Varese. Il Commendatore Pirone si è distinto anche nel sociale contribuendo alla nascita di diverse associazioni. Nel 2011 ha scritto il libro autobiografico “I luoghi della memoria” (Ed. Il Castello) ripubblicato nel 2022 con nuovi contenuti e dal titolo “Ricordi e pensieri di una vita” (Ed. Amazon).

COMMENDATORE Rag. Sergio FERRARIO

Nato e residente a Busto Arsizio, il Rag. Ferrario ha svolto la sua carriera professionale all’interno della Società Telecom.

Orfano di guerra, dal 1996 è Presidente del Comitato Provinciale di Varese dell’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e dal 2006 ne è anche Presidente Regionale della Lombardia.

Il 29 maggio 2018, in occasione della “Festa della Lombardia”, ha ricevuto il premio “Rosa Camuna”, riconoscimento concesso per “l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia”.

In tutti questi anni, attraverso l’organizzazione di numerose iniziative che hanno coinvolto anche le Istituzioni, i cittadini e le Associazioni benefiche, il Commendatore Ferrario con passione ed entusiasmo ha dedicato gran parte delle proprie energie al bene comune e ai valori della memoria e del ricordo.

UFFICIALE Dott. Pierfrancesco BUCHI

Nato e residente a Luino, il dott. Buchi ricopre l’incarico di Responsabile degli Affari Generali, Relazioni Istituzionali e Segretario di Direzione presso la “RSA Fondazione Mons. Gerolamo Comi Onlus” di Luino.

Dal 2013 e fino allo scorso 31 maggio 2024 è stato Presidente della “Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli” ed oggi ne ricopre l’incarico di Vice Presidente. In tutti questi anni e soprattutto durante il periodo della pandemia, l’Ufficiale Buchi con passione, entusiasmo e gratuità ha dedicato gran parte delle proprie energie all’organizzazione di numerose iniziative di prevenzione e di controllo. Nel 2019 gli è stata assegnata la benemerenza “Sole d’Oro 2019” dal “CSV Insubria – Centro Servizi per il Volontariato” della provincia di Varese. Nel 2022 e nel 2023 gli è stata conferita dalla Presidenza della Croce Rossa Italiana la Medaglie di bronzo “Il tempo della Gentilezza” per il suo servizio durante i primi anni della pandemia e l’impegno nella promozione della campagna vaccinale durante gli anni dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

UFFICIALE Dott. Luigi COLOMBO

Nato e residente a Taino, Laureato in Economia presso l’Università Cattolica di Milano, nel 1974 inizia ad occuparsi, insieme al padre, della “Zibiro S.r.l.”, ora “Elleci S.r.l., dapprima con piccole quote per poi, nel 1981, divenirne unico proprietario.

La società sviluppa la costruzione di impianti per la produzione di accessori per telai tessili, e, tra l’altro, offre lavoro a piccole realtà artigianali della zona, favorendone lo sviluppo e la crescita. Nel 1993, con la crisi del meccanotessile è il primo in Italia, in accordo con il Sindacato di Varese, ad elaborare ed applicare il “Contratto di solidarietà” per sopperire alla crisi di lavoro e per permettere ai lavoratori di lavorare tutti, anche se ad orario ridotto. Dal 2007 si dedica ai problemi ambientali, in particolar modo all’inquinamento da rifiuti organici ed al loro trattamento in maniera ecologica. Sviluppa una macchina che, senza additivi o sostanze chimiche, trasforma il rifiuto organico in risorsa, facendola diventare fertilizzante nella proporzione di 10 volte meno del peso iniziale e riducendo notevolmente le emissioni di Co2 nell’ambiente. Fonda così la “EcoSwiss Italia S.r.l.” con sede ad Angera, che vanta una clientela internazionale. L’Ufficiale Colombo si dedica altresì ad attività di assistenza nei confronti dei bisognosi e di Istituzioni civili e religiose con scopi umanitari.

UFFICIALE Geom Danilo Francesco GUERINI ROCCO

Nato a Legnano e residente a Busto Arsizio, l’Uff. Guerini Rocco svolge da sempre l’attività di libero professionista di geometra con studio a Parabiago (MI). Nel 2016 ha ottenuto l’abilitazione quale “Mediatore Civile e Commerciale” e dal 2018 è iscritto nell’Ordine dei Giornalisti di Milano come “Giornalista pubblicista”. Impegnato nel mondo dell’associazionismo ed in particolare nell’ambito “lionistico”, ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi in diversi club di servizio fino ad arrivare ad assumere la carica di Governatore del Distretto 108 Ib1, tra i più importanti d’Italia. Ha ottenuto altresì il riconoscimento internazionale “Melvin Jones Fellow”. Si è distinto per infaticabile e preziosa opera di promozione di varie iniziative filantropiche che gli sono valse autorevoli attestazioni di riconoscenza ed ampio apprezzamento in tutti gli ambienti in cui ha operato. Nel 2014 ha fondato la Sezione di Varese dell’“Unione Nazionale Cavalieri d’Italia” della quale fin dalla nascita ne è il Presidente. Durante il periodo della pandemia numerose sono state le iniziative promosse e coordinate dall’Ufficiale Guerini Rocco per raccogliere fondi da destinare alle persone in difficoltà.

UFFICIALE Dr. Pier-Maria MORRESI

Nato a Pola e residente a Varese, l’Uff. Morresi nel 1972 ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Pavia, specializzandosi poi in anestesiologia e rianimazione. Dal 1974 al 2009 (data del suo pensionamento) è stato Dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedale di Circolo” di Varese. Per quindici anni consecutivi (dal 1993 al 2008), ha ricoperto la carica di Presidente dell’“Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Varese”. Sempre dalla parte di chi manifesta un bisogno, il Dr. Morresi ha dato il proprio costante apporto alla collettività mettendo a disposizione le proprie competenze professionali spaziando in diversi ambiti ed assumendo, nel tempo, la Presidenza di vari sodalizi di significativo impatto sociale: sia realtà assistenziali come “Varese Alzheimer Onlus”, “Lega Italiana per la Lotta contro i tumori” della quale è fiduciario per la città di Varese, sia associazioni impegnate sul fronte ambientale come i “Royal Wolf Rangers della Lombardia”. L’Ufficiale Morresi interpreta l’impegno sul fronte del volontariato come stile di vita e ciò rappresenta un tratto distintivo che gli viene unanimemente riconosciuto anche all’interno del Consiglio di Assoarma, nel quale siede in qualità di Presidente del “Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia”, meritorio Sodalizio che, sotto la sua guida, ha contribuito a far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata e nel “Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana” nel cui ambito, quale Ufficiale Medico (ultimo grado rivestito Ten. Col. Med.), ha svolto numerose esercitazioni ed impegnativi richiami in servizio.

CAVALIERE Prof. Marco BACCHI

Nato a Gallarate e residente a Carnago, il Prof. Bacchi insegna matematica e fisica presso il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Tradate (VA) e tiene corsi di matematica anche per le facoltà di Economia delle Università Bicocca e Cattolica di Milano. Nel suo lavoro di insegnante cerca di promuovere un utilizzo critico e consapevole delle tecnologie nella didattica, specialmente delle materie scientifiche, convinto che possano essere strumenti per valorizzare i talenti di ogni studente. Nell’anno scolastico 2020/2021 una sua allieva è caduta in una grave depressione ed è stata ricoverata presso il reparto psichiatria dell’Ospedale di Menaggio (CO): il Prof. Bacchi si è fin da subito prodigato recandosi di persona presso il predetto nosocomio per portare conforto ed infondere fiducia nella vita alla studentessa che rifiutava di sostenere l’esame di maturità. Il meritorio intento ha avuto successo tanto che la giovane, collegata via internet alla commissione esaminatrice è riuscita a sostenere la prova riportando una valutazione di 71/100. Nell’odierno mondo della scuola, scossa ancora dai riflessi della pandemia, il Cav. Bacchi ha dimostrato un grande amore verso gli studenti in sofferenza ed un non comune attaccamento ai doveri di un docente.

CAVALIERE Geom. Gino Michele BALLESTRA

Nato a Mombercelli (AT) e residente a Castellanza, dopo aver conseguito il Diploma di Geometra ed una esperienza a Torino come dipendente, il Cav. Ballestra fonda a Castellanza la sua prima società commerciale di vendita all’ingrosso, operante nel settore dell’abbigliamento. Poco dopo affianca a questa attività una società di produzione tessile con unità produttiva principale a Carpi (MO) e varie piccole unità di fabbricazione affidate a terzi e dislocate nelle province di Rovigo e di Ferrara, impiegando globalmente oltre 130 dipendenti. Nel 2006 entra nel “Lions Club Castellanza Malpensa” ricoprendone successivamente anche la carica di Presidente. Su sua iniziativa, il predetto Club, in collaborazione con il “Lions Club Valle Olona”, ha acquistato un “Autorifrattometro”, donato poi alla “Fondazione Raimondi” di Gorla Maggiore, particolarmente utile per le indagini sulla vista e negli screening di prevenzione primaria della ambliopia nell’infanzia. Il progetto, applicato in otto Comuni, è stato esteso a tutti i Club Lions del “Distretto 108Ib1”, del quale tra l’altro è stato Governatore nell’anno lionistico 2021/2022. Il Cav. Ballestra è stato insignito di tre “Melvin Jones Fellow”, tra le più prestigiose onorificenze concesse dai Lions Club.

CAVALIERE Sig. Giovanni BLOISI

Nato a Carbone (Potenza) nel 1964, unitamente alla famiglia, si è trasferito a Varano Borghi, dove dal 1999 al 2014 ha ricoperto l’incarico di Consigliere Comunale. Attualmente in pensione è stato impiegato presso l’ENEL. Il Cav. Bloisi, Presidente della Sezione ANPI di Varano Borghi, è un “Ciclista della Memoria”: viaggiatore solitario, dal 2008 si sposta all’interno della storia del Novecento, visitando i luoghi della memoria delle due guerre mondiali, in tutta Europa, per portare il suo messaggio valoriale, armato soltanto di bicicletta, tenda, sacco a pelo, fornello, bandiera della pace e una valigia di cartone, la stessa che usarono sua madre e suo padre, emigranti lucani. In quella valigia, afferma, “porto i valori che furono dei miei genitori e, quindi, della mia famiglia e, ad ogni viaggio, aggiungo al mio bagaglio ciò che la Storia ci insegna e la Memoria delle vittime dell’odio e dell’intolleranza delle località che decido di visitare”. Nel corso di questi quindici anni ha percorso in bicicletta più di 100 mila chilometri documentando tutti i viaggi nel suo sito internet. Il Cav. Bloisi appena rientrato dal viaggio che si è concluso lo scorso 31 maggio: 1.600 chilometri percorsi da Ventotene al Passo del Mortirolo (Sondrio).

CAVALIERE Prof.ssa Maria CACCIA DOMINIONI

Nata a Morbegno (CO) e residente a Varese, dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere nel 1976 è entrata in ruolo presso la Scuola Media di Cocquio Trevisago, dove ha insegnato fino al 1992, ricoprendo anche l’incarico di Vicepreside. Ha avuto tre figli: l’ultimo, Angelo, è nato con una disabilità permanente. Da quella data inizia una storia fatta di ricerca di luoghi adatti a suo figlio, per aiutarlo a crescere e vivere nel migliore dei modi. Alla fine degli anni ’80 riesce ad inserire Angelo nel primo centro aperto a Varese da “ANFFAS-Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva Relazionale”, affiancando la Presidente in qualità di Vicepresidente e concorrendo attivamente all’espansione dell’Associazione. Nel 1999 insieme ad altri soci di ANFFAS dà vita ricoprendone la carica di Vicepresidente alla “Fondazione Renato Piatti Onlus” di Varese, associazione che va incontro ai bisogni di tanti bambini, giovani e adulti con disabilità e alle loro famiglie.

CAVALIERE Sig. Alen CAIOLA

Nato a Varese e residente a Jerago con Orago, dopo gli studi superiori nel 1987 entra nell’azienda di famiglia, che si occupa di vendita e posa di infissi e serramenti creata trent’anni prima dal padre: attualmente ne è Amministratore e ricopre il ruolo di responsabile amministrativo e del personale. Impegnato nel sociale, il Cav. Caiola dal 1995 fa parte del Comitato di Gallarate della Croce Rossa Italiana, che gli ha conferito, rispettivamente nel 2010 e nel 2020, la “Croce di 2^ e 1^ classe” per i 15 e 25 anni di servizio consecutivi. Al momento svolge principalmente servizi di supporto ed inclusione sociale nell’ambito di progetti e attività a favore delle persone più disagiate. Durante l’emergenza Covid ha organizzato raccolte alimentari sul territorio locale effettuandole in prima persona come organizzatore, raccoglitore e distributore, nella sua veste di volontario sia della Croce Rossa Italiana Gallarate sia del “Lions Club Insubria”, di cui tra l’altro ha ricoperto l’incarico di Presidente ed ottenuto il “Melvin Jones Fellow”, massimo riconoscimento dei Lions. Generoso e capace di raccogliere consensi, il Cav. Caiola si è reso promotore di importanti iniziative benefiche a favore di progetti umanitari e filantropici.

CAVALIERE Sig. Ezio CALLEGARO

Nato a Pincaro (Rovigo) e residente a Samarate, a quattordici anni inizia la sua vita lavorativa come tornitore dipendente e nel 1971, all’età di ventiquattro anni, avvia un’attività in proprio nella cantina del padre; erano gli anni dove, come spesso ricorda,

“bastava aver voglia di lavorare”. Il periodo del “boom economico” gli consente un ulteriore salto di qualità con la costruzione di un laboratorio/officina che lo porterà ad avere fino a 15 collaboratori e a trasformare la ditta individuale in una Srl. Subito dopo la nascita dei due figli e nonostante gli impegni lavorativi, il Cav. Callegaro inizia a collaborare con il Consiglio Pastorale e la Corale della parrocchia di Cascina Elisa. Nel 1988 entra a far parte del coro “S. Cecilia di Samarate” e coopera per la fusione con la “Corale Giuseppe Verdi”. La sua dedizione dura da oltre trent’anni di cui 10 svolti nel ruolo di Presidente. Con la pensione il Cav. Callegaro è diventato l’“uomo tuttofare” in Chiesa Parrocchiale; attualmente è un punto di riferimento della Chiesa di San Rocco, sempre a Samarate, che, grazie alla sua opera di volontariato è stata rimessa in condizioni di fruizione.

CAVALIERE Luogotenente Dott. Andrea CANNELLA

Nato ad Ascoli Piceno e residente a Varese, nel 1991 ha frequentato il 166° Corso Allievi Carabinieri Ausiliari presso la Scuola Allievi di Fossano. Laureato in scienze Politiche e Relazioni Internazionali attualmente il Luogotenente Cannella è Comandante del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Varese. Con il suo instancabile operato durante tutta la fase del lockdown si è distinto per l’impegno ed il sacrificio profusi oltre le normali competenze istituzionali ed il normale orario di lavoro. Con la propria presenza fisica ha assicurato, insieme ai colleghi Capuano e Persico, la funzionalità di base dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese che, alla luce delle disposizioni impartite dal locale Direttore, finalizzate a limitare il contagio, aveva disposto la chiusura dell’ufficio, la sospensione di ogni attività ispettiva e lo svolgimento dell’attività dei funzionari civili in regime di “smart-working”. Nel corso del servizio il Cavaliere Cannella ha maturato numerose benemerenze ed encomi, essendosi particolarmente distinto nell’attività di istituto, evidenziando sempre spiccatissima professionalità e alto senso del dovere.

CAVALIERE Mar. Giuseppe CAPUANO

Nato a Messina e residente a Malnate, nel 1993 ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Attualmente il Maresciallo Capuano è in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Como. Già componente del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Varese, durante la fase del lockdown ha assicurato con la sua presenza, e con i colleghi Cannella e Persico, il corretto funzionamento dell’Ispettorato, ove giungevano, da parte di aziende, richieste di intervento e/o informazioni sulle procedure da seguire rispetto alla normativa anti-contagio, per le quali, i vari DPCM e Decreti Legge avevano autorizzato la prosecuzione delle attività imprenditoriali. Successivamente essi hanno proceduto all’imponente attività di vigilanza sull’applicazione, da parte dei datori di lavoro, delle misure indispensabili al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus, riuscendo a soddisfare l’articolata programmazione dei cinque Comandi Compagnia Carabinieri operanti sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Varese e con una competenza territoriale che si estende per oltre 80 km. Nel corso della carriera il Cavaliere Capuano ha ricoperto incarichi in diverse sedi di servizio ottenendo sempre risultati di grandissimo rilievo grazie alla sua competenza e preparazione e ricevendo altresì benemerenze ed encomi.

CAVALIERE App. Sc. Dott. Vincenzo PERSICO

Nato a Benevento e residente a Gorla Minore, in possesso della laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, dopo aver prestato servizio in ferma breve presso la Marina Militare ed aver partecipato alla missione NATO “Active Endeavour” che prevedeva il pattugliamento del bacino mediterraneo per il contrasto al traffico illegale di armi, nel 2004 ha frequentato il 116° Corso Allievi Carabinieri Effettivi presso la 4^ Compagnia della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Emilia. Attualmente l’Appuntato Scelto Persico è Componente del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Varese.

Durante la fase del lockdown ha assicurato con la sua presenza, e con i colleghi Cannella e Capuano, il regolare funzionamento dell’Ispettorato nel rispondere alle richieste di intervento delle aziende sulle corrette procedure da intraprendere per il rispetto delle normative anti-contagio nonché, successivamente, nell’attività di vigilanza sull’applicazione delle stesse. Donatore di sangue, il Cavaliere Persico nel corso della carriera ha ricevuto numerose benemerenze ed encomi per spiccata professionalità e alto senso del dovere.

CAVALIERE Luogotenente Dott. Valerio CERBINO

Nato e residente a Varese nel 1989 ha frequentato l’88° Corso Allievi Carabinieri Effettivi presso la Scuola Carabinieri Effettivi di Roma. Laureato in Scienze Amministrative, dopo aver prestato servizio in provincia di Verbania, dal 2019 il Luogotenente Cerbino è Capo Sezione Segreteria e Personale dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Varese. Con il suo instancabile operato durante tutta la fase del lockdown si è rivelato di fondamentale e strategica importanza per una oculata e intelligente gestione delle esigenze logistiche e di impiego delle risorse per fronteggiare adeguatamente la pandemia. Il contributo collaborativo offerto dal Luogotenente Cerbino si è rivelato dirimente per giungere a una speditiva e felice risoluzione delle criticità di volta in volta emerse, specie con riguardo a quelle operative, infrastrutturali e sanitarie delle caserme e del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese (40 presidi per quasi 800 militari). Nel corso della carriera ha frequentato numerosi corsi ottenendo sempre risultati di grandissimo rilievo. Grazie alla sua competenza e preparazione, unite a non comuni doti umane, ha svolto anche i più delicati compiti con una particolare sensibilità rispetto all’insieme delle situazioni affrontate e per i quali ha ottenuto numerosi encomi ed elogi.

CAVALIERE Sig. Giovanni COLOMBO

Nato e residente a Busto Arsizio, in possesso del diploma di “Apparecchiatore Elettronico” conseguito presso l’I.P.S.I.A. di Castellanza, il Cav. Colombo attualmente è responsabile tecnico presso un’azienda di Busto Arsizio, leader globale nel campo della progettazione e costruzione di macchine per materie plastiche. Tra i membri storici dell’“AVIS Comunale Busto Arsizio e Valle Olona”, ad oggi ha superato le 125 donazioni ottenendo per questo la benemerenza “Goccia di diamante”. Il Cav. Colombo è un chiaro esempio per tutti coloro che si accostano al mondo del volontariato ed in particolare alla meritoria attività di donazione del sangue.

CAVALIERE Sig. Mauro DAPIT

Nato a Bolzano e residente a Casciago, il Cav. Dapit è titolare della “Fari S.a.s” con sede a Milano, ditta specializzata nella produzione di sistemi informativi. Dotato della “patente di operatore di stazione di radioamatore” rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, collabora attivamente con il Coordinatore Nazionale, il Commendatore Giannino Romeo, nei rapporti con le Prefetture e con la Marina Militare quale referente per l’emissione in fonia, occupandosi della verifica delle apparecchiature radio “Rete Zamberletti”: ad oggi le esercitazioni nazionali hanno raggiunto la 462° prova. Il Cav. Dapit è un punto di riferimento per i radioamatori che ne apprezzano e ammirano la instancabile attività sempre svolta con entusiasmo e spirito di servizio.

CAVALIERE Mar. Capo Dott. Damiano DI MARINO

Nato a Cava dei Tirreni (Salerno) e residente a Maccagno con Pino e Veddasca, nel 1998 si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza. In possesso della Laurea Triennale in Economia Gestionale e della Laurea Specialistica in Giurisprudenza, attualmente il Cav. DI MARINO presta servizio presso la Sezione Mobile Nucleo Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. Impiegato in attività operative finalizzate al contrasto delle sostanze stupefacenti e della criminalità organizzata, grazie alla sua competenza e preparazione ha sempre ottenuto risultati di grande rilievo. Nel corso della carriera ha ricevuto diversi encomi ed il 25 luglio 2021 gli è stata conferita la Medaglia di Bronzo di Benemerenza del “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”.

CAVALIERE Prof. Giulio FACCHETTI

Nato a Rivolta d’Adda (Cremona) e residente a Luino, il Prof. Facchetti nel 1988 si è Laureato in Giurisprudenza e nel 2005 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia Linguistica del Mediterraneo Antico presso l’Università IULM di Milano.

Attualmente è Professore Ordinario di Glottologia e Linguistica, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto e Scienze Umane e Responsabile del Corso di Laurea Magistrale in Linguaggi e Competenze per la Formazione presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Proprio all’interno dell’Ateno ha contribuito in prima persona al successo dell’offerta formativa professionalizzante ed è stato fra i promotori e fondatori del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione.

L’attenzione agli studi locali, così come al tema della divulgazione scientifica, la particolare attenzione a questioni di più ampio interesse culturale e politico-sociale, anche attraverso la pubblicazione di numerosi articoli e libri, connotano la peculiare sensibilità del Cav. Facchetti per la questione della fruibilità “sociale” dei risultati della ricerca scientifica, anche fuori dagli ambiti specialistici.

CAVALIERE Sig. Ivan Edi MEOT

Nato ed attualmente residente a Precenicco (UD) dal 1972 e fino al suo collocamento a riposo ha gestito un negozio di parrucchiere in Comune di Luino. Per diversi anni ha insegnato presso la scuola di orientamento e formazione professionale

“C.L.A.F. – Centro Lombardo Acconciature Femminili” di Varese ed ha pubblicato un volume autobiografico in materia.

Nel 2009 la Camera di Commercio di Varese gli ha conferito il premio al “Lavoro e al Progresso Economico” per il lungo e lodevole servizio. Impegnato anche nel sociale, il Sig. Meot è iscritto all’AVIS dal 1974, è stato Consigliere e volontario presso l’“Associazione di promozione sociale Parco Hussy” di Luino e volontario presso la Croce Rossa Italiana – “Comitato di Luino Valli del Verbano”.

CAVALIERE Dott.ssa Silvia NANNI

Nata a Santa Sofia (Forlì Cesena) e residente a Viggiù, laureata in Giurisprudenza e con un Master di II livello in Scienze Forensi, da oltre trent’anni presta servizio presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza: attualmente è Ispettore della Polizia di Stato nella Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Varese. Ricchissimo il curriculum della Dott.ssa Nanni: incarichi di docenza e relatrice in convegni e workshop organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalle Università, dalla Regione Lombardia. La dott.ssa Nanni è co-fondatrice della Scuola di legalità “Il Seme di Giustizia” per formatori-educatori, genitori docenti che affrontano le difficoltà educative dei giovani. Autrice e coautrice di pubblicazioni e sussidi adottati per la formazione di Forze di Polizia, Avvocati, Dirigenti Scolastici e Insegnanti, nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia dalla società civile sia dal Ministero di appartenenza. Il Cav. Nanni è una persona di alto profilo morale e culturale che in questa provincia gode di elevata e indiscussa considerazione, distinguendosi quale referente apprezzato per le sue spiccate doti umane e professionali.

CAVALIERE Sig. Mario ROSSI

Nato e residente a Olgiate Olona, ha lavorato per più di trent’anni come responsabile ufficio spedizioni logistica e trasporti in una società chimica. Iscritto sin dagli anni sessanta ad associazioni di volontariato, quali l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l’A.V.I.S., ha svolto ruoli di coordinatore in molte delle predette associazioni, sempre distinguendosi per capacità umane e radicato senso civico. Fervido sostenitore delle iniziative sociali vicine alla popolazione – specie a quella più fragile – si è fatto promotore nel 1997 dell’accoglienza di bambini di Chernobyl in Valle Olona e tutt’oggi opera come volontario presso la locale Pro Loco, al servizio degli anziani. Il Cavaliere Rossi si è distinto anche per il suo impegno politico: è stato infatti Consigliere Comunale di Olgiate Olona nel 1990 ed ha svolto le funzioni di Assessore all’Edilizia Privata nel medesimo ente dal 1993 al 1995

CAVALIERE Sig. Renzo SALA

Nato a Varallo Sesia (Vercelli) e residente ad Azzate, il Cav. Sala ha lavorato in qualità di manager presso prestigiose aziende Italiane e Multinazionali dove, grazie alle sue capacità professionali, relazionali e di interlocuzione, è stato un punto di riferimento nei confronti di tutti coloro con i quali è entrato in contatto e dei quali ha riscosso l’incondizionata stima. Il Cavaliere Sala si è distinto fin da giovane per un lodevole impegno sociale che ha espresso nelle diverse realtà associative di cui ha fatto parte e che ha contribuito a far nascere: l’“AVIS Comunale Busto Arsizio e Valle Olona”; l’organizzazione di pubblica

assistenza “SOS della Valbossa” di Azzate dove, come volontario soccorritore, ha dimostrato nella quotidianità un elevato valore umano e sensibilità civica verso le persone più deboli e bisognose, soprattutto nel periodo pandemico da COVID-19. Membro attivo e socio fondatore dell’Associazione “Malawi nel cuore Onlus” è altresì socio fondatore del “Lions Club Valganna Eremo San Gemolo” che gli ha conferito il prestigioso riconoscimento “Melvin Jones Fellow”. Il Cav. Sala è stato Consigliere Comunale presso il Comune di Solbiate Olona (VA) e membro della commissione ecologia per 2 legislazioni.

CAVALIERE Dott.ssa Carla SANTANDREA

Nata a Tradate e residente a Venegono Superiore, la dott.ssa Santandrea si è laureata in Giurisprudenza nel 1989 e ha conseguito nel 2003 il diploma triennale di specializzazione in criminologia clinica e psicopatologia forense. Ha ricoperto dal 1994 al 2006 la posizione di direttore/collaboratore e dal 2006 ricopre quella di Dirigente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Successivamente ha ricoperto gli incarichi di Vice Direttore dell’Istituto penitenziario di San Vittore a Milano e Direttore Titolare delle Case Circondariali di Lodi e Como. Dal 2019 è Direttore della Casa Circondariale di Varese e ha ricoperto l’incarico di Direttore Reggente della Casa Circondariale di Sondrio. Nel corso della sua trentennale carriera ha svolto servizi di alta specializzazione ed ha ricoperto prestigiosi incarichi. Il Cav. dott.ssa Santandrea è stata relatrice in convegni inerenti la sua professione ed ha seguito numerosi corsi di formazione. Straordinario ed intensissimo è stato il suo impegno durante il periodo della pandemia da COVID-19.

Medaglia d’argento al Valor Civile all’Assistente Scelto della Polizia Locale di Varese Francesco Paolo MILANA.

La Medaglia d’argento al Valor Civile è stata conferita con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 2024 con la seguente motivazione: “Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, mentre si trovava alla guida della motocicletta di servizio precedendo un gruppo di partecipanti a una manifestazione ciclistica, incrociava un’autovettura immessasi indebitamente lungo il circuito di gara nel senso opposto a quello di marcia. Essendosi reso conto del pericolo per i corridori, decideva di non evitare l’impatto fra l’automobile e la propria motocicletta, riuscendo così a bloccare la marcia dell’autoveicolo e a porre in sicurezza gli atleti, ma riportando lesioni gravissime. Chiarissimo esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere”.