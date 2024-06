“Voci dal carcere”, una giornata speciale alla casa circondariale di Varese

Nella mattinata di venerdì 7 giugno nella Casa Circondariale di Varese gli studenti del corso di italiano per stranieri hanno letto alcuni dei loro testi relativi alla loro vita in carcere ed alla loro storia personale, scritti nel corso dell’anno scolastico insieme ad una docente del Cpia (centro provinciale di istruzione per adulti) 2 di Varese.

Le letture sono state effettuate in sala colloqui/familiari ed è stato proiettato un video con delle musiche; all’iniziativa hanno partecipato i docenti del Centro di Istruzione di Varese con i loro corsisti della “Scuola in carcere”, la dirigente dello stesso centro, la Direttrice della Casa Circondariale, il Responsabile dell’Area Pedagogica e la referente “Scuola carceraria” dell’Ust di Varese, nonché un ulteriore gruppo di detenuti interessati.

L’iniziativa nasce dalla lunghissima collaborazione tra le due Direzioni, della Casa Circondariale e della Scuola per adulti, che entrambe considerano di notevole importanza sia l’istruzione, che l’apprendimento nei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti.

La scuola è anche un importante luogo di socializzazione, se pur graduale, grazie alle persone che in carcere vengono per lavorare, come gli insegnanti, che operando sempre senza pregiudizi, cercano di comunicare la loro esperienza e la loro didattica.

E qui in carcere, chi lo vuole, può imparare non solo ciò che c’è scritto sui libri, ma anche, ma anche e soprattutto attraverso le relazioni interpersonali con gli insegnanti e con tutti gli operatori penitenziari, che rappresentano la comunità esterna.

Si ringraziano per la realizzazione di questa iniziativa in particolare le due professoresse Milena Mantovani (docente italiano per stranieri Cpia 2 Varese) e Simona Marasca (responsabile della scuola in carcere del Cpia 2 Varese).