“Per un antifascismo militante”, incontro pubblico e presentazione del libro “Liberalfascismo” di Giogio Cremaschi

Martedì 9 luglio 2024, ore 18:00, in via Francesco Del Cairo, 34 Varese, si terrà un incontro pubblico teso a promuovere un movimento di antifascismo militante. Un primo momento di confronto si terrà con Giorgio Cremaschi a partire dal suo saggio storico e politico “LiberalFascismo” di recente pubblicazione per i tipi di di Mimesis e che ha per sottotitolo “Come i liberali distruggono la democrazia e ci portano in guerra. I temi sono, dunque, il fascismo, l’attacco ai valori democratici, modelli e sistemi liberali dal cuore nero che ci hanno portato alla guerra e sempre alla guerra sono votati.

Aperto e libero a tutti, l’incontro è promosso da Comitato permanente per i Diritti Umani di Varese, Comitato Antifascista Busto Arsizio, Partito Rifondazione comunista, Potere al Popolo, Rete Varese Senza Frontiere, Un’Altra Storia Varese, Unione Popolare; sono sempre possibili e auspicabili adesioni individuali e di organizzazioni.