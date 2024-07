A Cuvio arriva il “tris d’estate“: i mille fuochi d’artificio che illumineranno la notte della valle

Il tradizionale appuntamento di musica, cucina e fuochi d’artificio nel prossimo fine settimana porta anche importanti variazioni alla viabilità del paese. Da venerdì 2 a domenica 4 agosto, nel gradevole ambiente dell’area feste del Parco Pancera di Cuvio si celebra il clou dell’estate valcuviana con il “Tris d’estate”.

E’ il weekend in cui la Pro loco di Cuvio propone vari momenti per divertirsi a ritmo di musica e gustare i ghiotti menù proposti dalla cucina, ma soprattutto, nella serata di sabato, mantenendo fede a una tradizione che si protrae da oltre quarant’anni, e offre il formidabile spettacolo pirotecnico con luci e colori che rischiareranno a giorno tutta la valle.

Seguendo la ormai leggendaria regola del “sedetevi e sarete serviti” la grande kermesse si aprirà con la cena di venerdì 2, con il menù a base di pesce: spaghetti di pasta fresca con cozze e pomodorini gialli, code di gambero al cognac e l’impareggiabile fritto misto. La “ Romanet band“ porterà la musica della serata. Il momento dei grandi avvenimenti sarà sabato 3: dapprima nel menù della cena con le insuperabili “super costine”, la porchetta alla Cuviese e i gustosissimi spaghetti allo scoglio, senza dimenticare il più classico dei piatti valcuviani: la polenta con spezzatino o con lo zola. In attesa dello spettacolo di fuochi d’artificio, “Mille luci in Valcuvia” canzoni e balli con “Angelo De Luca”.

La domenica 4 è il giorno del doppio appuntamento con la cucina: a mezzogiorno, il gustoso risotto con piselli, mantecato al taleggio e ragù di capriolo farà compagnia al carpaccio di spada agli agrumi mentre a cena, tutti a gustare i fantasiosi tonnarelli cacio, pepe e gamberi e, per la gioia dei bambini, gli hamburger di chianina. La musica del gruppo “Teruggi band” chiuderà le danze. Come sempre attivo il servizio al tavolo della band degli “Yellow-boys”.

Musiche e arte culinaria continueranno fino alle ore 24 grazie al “Bier-Garten“, il piccolo pub all’aperto, per chi vuole solo bere o intrattenersi con amici; oltre a numerose qualità di birra tedesca e specialità bavaresi, offre anche i ‘nuggets’ di pollo, gli arrosticini abruzzesi, rösti di patate e le originali Patate twist. Per l’occasione dello spettacolo pirotecnico e in ottemperanza alle nuove normative in ambito di sicurezza: sabato 3 agosto, dalle ore 22:00 alle ore 23:30 il Comune di Cuvio non è transitabile. Di conseguenza, il traffico che raggiungerà la rotonda di Comacchio, fraz.di Cuvio, nel tratto di strada provinciale SP45dir1, sarà deviato per Gemonio / Orino-Castello Cabiaglio e quello che arriva da Cuveglio fino all’incrocio della SP45 con la via Aldo Moro a Cuveglio, sarà deviato per aggirare il Comune di Cuvio. Apposite segnalazioni saranno apposte in accordo con la Polizia Locale. In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico e le relative variazioni di traffico, saranno rinviate a Domenica 4 agosto, con le stesse modalità.