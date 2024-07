A Luino una tavola rotonda sull’accessibilità dei sentieri boschivi delle valli varesine

«Dopo aver promosso lo scorso anno le attività di mappatura partecipata per mettere in discussione il tracciato del cammino intorno al lago Maggiore insieme alle comunità, ci è venuto naturale chiederci fino a che punto si potesse parlare di percorso partecipato senza il coinvolgimento di coloro che presentano, a vario titolo, bisogni di accessibilità». Da qui nasce “Ammappala!“, sèiehanop gli organizzatori di un convegno sull’accessibilità dei sentieri in ambiente boschivo nelle valli del Luinese, un ciclo di uscite sempre lungo il tracciato del cammino ognuna delle quali accessibile per un diverso pubblico con al centro un grande interrogativo: Quanto il territorio del lago Maggiore è accessibile? In che modo si progetta un cammino inclusivo, capace di considerare le esigenze di tuttə? Ammappala! è un progetto finanziato dall’Unione europea nel programma Corpo Europeo di Solidarietà – che supporta progetti volti al miglioramento delle comunità locali tramite iniziative inclusive e sostenibili realizzate da giovani under 30 – realizzato da tracciaminima Aps in collaborazione con Utopia Aps, realtà di promozione culturale giovanile di Luino.

Il progetto prevede un ricco calendario di escursioni in cui tre sono gli ingredienti fondamentali: – procedere a passo lento, godendosi i luoghi attraversati e la buona compagnia. – dare spazio alla curiosità e alla cultura: attraverso le attività di approfondimento proposte nel corso di ogni giornata, sempre pensate a stretto contatto con il territorio. – imparare: ogni uscita darà spazio alle varie sfaccettature dell’accessibilità, dal coinvolgimento di interpreti Lis, all’utilizzo di Joelette. Si tratta di un percorso di formazione, condiviso con chi partecipa alle escursioni, quale splendida occasione per tutti scoprire qualcosa di più. Passo fondamentale di questo percorso sarà la Tavola rotonda SENTIERI PER TUTT* in programma il 20 luglio, dalle ore 10 alle 13.30, presso palazzo Verbania, a Luino.

Un’occasione in cui ci si confronterà con alcuni operatori impegnati in tutta Italia nel campo del turismo accessibile. Una mattina di dialogo e testimonianze per parlare di turismo lento e accessibilità, per scoprire alcune buone pratiche, stimolare una sempre maggior consapevolezza sui temi dell’accessibilità nel territorio del Verbano, e progettare un turismo fruibile a tutte le persone indistintamente. L’evento gode del patrocinio del Comune di Luino e della partecipazione, come relatori, di Pietro Scidurlo di Free Wheels Odv – che si occupa di tracciatura e mappatura di percorsi e itinerari per persone con bisogni di accessibilità -, Mirko Cipollone di Appennini for All – Tour operator focalizzato sul turismo ambientale anche per persone con disabilità – e Dario Sorgato di Noisy Vision – associazione che sostiene l’empowerment delle persone con disabilità visive e/o uditive.

Durante l’evento sarà garantito l’interpretariato LIS grazie alla presenza di due interpreti. Seguirà un piccolo rinfresco gestito dalla Cooperativa Sociale Costa Sorriso Onlus, che opera a favore del sostegno alle persone con disabilità. Alla Tavola rotonda sono invitati i rappresentanti e le rappresentanti istituzionali del territorio, la stampa locale, i rappresentanti e le rappresentanti di associazioni e realtà che operano nel campo del turismo, dell’accessibilità e dell’inclusione sociale, e tutti i cittadini e le cittadine. Per facilitare l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento, si prega di confermare la propria presenza compilando il form a questo link, entro e non oltre lunedì 15 luglio 2024.

SENTIERI PER TUTT* Tavola rotonda sull’accessibilità 20 luglio 2024, dalle 10 alle 13.30, presso Palazzo Verbania, Luino