A Reno nell’individuale bocce trionfa Terzaghi del Basso Verbano

Nella competizione organizzata dalla Bocciofila Renese sui suoi campi recentemente ristrutturati, inseriti in un civettuolo, intimo impianto, aperta alle quattro categorie del settore raffa, sembrava scontato che i giocatori della prima categoria dovessero prevalere, anche se nello sport nulla è mai scontato.

In questo caso una sola eliminatoria di categoria A e 13 delle altre tre, per cui Christian Terzaghi, che aveva primeggiato nella fase eliminatoria, era il favorito per antonomasia, seppure la numerosa schiera di alfieri della Ternatese, capeggiati dall’insidioso Enzo Basini, potesse lasciar presagire agguati alla supremazia di rango dell’esponente del Basso Verbano. Invece il Basini inciampava contro Giovanni Invernizzi, rappresentante della sparuta schiera locale, il quale si sentiva investito del ruolo di salvatore delle patrie sorti, e degli altri alfine sopravviveva solamente Alfonso Di Francesco, in serata davvero estrosa.

Poi l’Invernizzi doveva soccombere contro Terzaghi, che a questo punto, approdato in semifinale, si apprestava a pregustare una succosa vittoria. Tutto ciò, però, andava a scontrarsi con gli intendimenti del crevese Armando Branchini, affatto intenzionato a prostrarsi dinanzi ad avversari di serie superiore, il quale non lascava scampo a Luigi Bailini, sempre ternatese, abbastanza basito nel costatare la vena del luinese. Così in semifinale si affrontavano proprio Terzaghi e Branchini, con l’ovvio pronostico nettamente spostato dalla parte del primo. L’incontro, però, assumeva uno svolgimento affatto prevedibile, il Branchini non si lasciava intimorire dal blasone dell’avversario, il punteggio presentava un continuo andamento sinusoidale, con alternanza di supremazia, tanto da rendere la competizione molto avvincente per gli appassionati presenti in gran numero, fino al 10 pari.

Il Terzaghi che non più tardi di un mese prima aveva dovuto cedere a Daverio, pur combattendo strenuamente, in semifinale a Roberto Signorini del Possaccio, non sembrava disposto a concedere il via libera all’arrembante crevese, scovava nel suo bagaglio un paio di bocciate precise su altrettanti accosti insidiosi del rivale, tanto da costringerlo a una giocata difensiva che portava il punteggio sull’11-10 a suo favore. L’ultima mano sanciva il sudatissimo successo di Terzaghi.

Nell’altra semifinale Alfonso Di Francesco combatteva leoninamente contro Vincenzo Gravinese, impeccabile negli accosti, un po’ meno nel tiro, dove alcuni errori incidevano sul rendimento globale: il ternatese a metà partita allungava il passo, si portava in vantaggio senza farsi più irretire dal monvallese che doveva rassegnarsi a concedergli l’onore della finale.

Finale che questa volta non offriva sorprese, come di consueto il giocatore di categoria inferiore, soprattutto se appartiene alla serie C, si sente appagato, oppure svuotato dal continuo impegno di suprema concentrazione indispensabile per sfatare pronostici a lui negativi, per cui il rendimento cala, e cala anche il sipario sulla competizione, Terzaghi prevale nettamente per 12-1 e può infine celebrare il successo che poteva apparire prevedibile, ma non era stato per nulla semplice.

PILLOLE DI BOCCE

26 luglio – Renese – finale regionale individuale ABCD 1) Terzaghi Christian – Basso Verbano (VA) 2) Di Francesco Alfonso – Ternatese (VA) 3) Branchini Armando – Crevese (VA) 4) Gravinese Vincenzo – Monvallese (VA) Direttore di gara – Fabio Zosi

