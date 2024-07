A Saronno i lavori in via Roma conclusi a fine luglio, si sistemano anche le ciclabili

I lavori in corso in queste settimane in via Roma, nel tratto compreso tra la rotonda Miola/Piave e la via Guaragna, sono in fase conclusiva.

Il cantiere rimarrà aperto sino a fine luglio per permettere la posa dell’asfalto.

Tra gli interventi c’è anche la sistemazione delle piste ciclabili, con l’inserimento di cordoli.