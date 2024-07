A Tradate una cena antispreco per 150 persone, grazie alla collaborazione tra la Casa della Città solidale e NovaCoop

Grande successo per la cena antispreco organizzata ieri sera a Tradate dalla Casa della Città solidale con la collaborazione di NovaCoop.

Galleria fotografica La cena antispreco della Casa della Città solidale di Tradate 4 di 27

In tavola le eccedenze alimentari donate dal supermercato NovaCoop di Tradate che il 28 luglio ha chiuso per dare il via ad un intervento di ristrutturazione. Alimenti freschi e freschissimi per un valore di 1.791 euro che il supermercato avrebbe dovuto buttare, e che invece sono stati trasformati dai volontari in una buonissima cena e in un‘occasione per far festa con le famiglie aiutate dall’associazione.

La cena è stata organizzata grazie alla disponibilità del Rione Allodola, che ha messo a disposizione la sua area feste: «Non potendo contare sugli spazi comunali richiesti abbiamo dovuto rinunciare all’idea di un evento pubblico, puntando invece sulla modalità “festa privata”, alla casetta del Rione Allodola e negli spazi adiacenti – spiegano i responsabili della Casa della Città solidale – Per tutti è stata l’occasione per collaborare in vari modi: lo chef Roberto e gli Amici dell’Asilo di Abbiate hanno coordinato tutti gli altri volontari, cuochi più o meno esperti; gli amici dell’Associazione Il Trampolino ci hanno aiutato nella pulizia di tavoli e stoviglie e nella logistica, i ragazzi di Edera con il loro entusiasmo hanno apparecchiato i tavoli e servito il buffet freddo. Una grande festa di condivisione per 150 persone. Come prima esperienza un grande successo!».

Soddisfatto anche Giuseppe Spagnolo, responsabile di zona di NovaCoop per le Politiche sociali: «Un bellissimo evento, che siamo felici di aver contribuito ad organizzare donando gli alimenti per la cena e la dispensa dell’associazione, con cui collaboriamo ormai da anni e che abbiamo voluto sostenere anche in occasione della ristrutturazione del punto vendita di Tradate».

Oltre agli alimenti, in occasione dell’intervento con cui sarà ammodernato il punto vendita NovaCoop donerà alla Casa della Città Solidale elettrodomestici ed arredi dismessi per un totale di 3000 euro per contribuire allo sviluppo dei numerosi progetti di solidarietà alimentare che l’associazione realizza in favore delle comunità del territorio. In arrivo dunque 9 frigoriferi industriali, 2 forni grandi, un forno piccolo, oltre a scaffalature, armadi e scrivanie da ufficio.

«La donazione – aggiunge Spagnolo – si inserisce in un percorso di collaborazione stabile con le associazioni del territorio sui temi della lotta allo spreco alimentare che vede Nova Coop partner delle onlus La Casa della Città Solidale e Caenaculum per la destinazione di tutti i prodotti recuperati attraverso il progetto Buon Fine, il programma attraverso cui vengono devolute le merci ritirate dagli scaffali in prossimità di scadenza o per il packaging rovinato. Nel 2023 il valore economico dei beni così recuperati è stato di oltre 13 mila euro».

La chiusura del negozio proseguirà fino al 21 agosto ma rimane sempre aperta la galleria commerciale e operativo il servizio di prestito sociale per i soci Coop. Il punto vendita riaprirà al pubblico il 22 agosto.