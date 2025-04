Alla Biblioteca di Tradate tre giorni di autori, libri e manga con la seconda edizione della “Frera del Libro”

È stata presentata questa mattina, nella sala conferenze della Biblioteca Civica Frera di Tradate, la seconda edizione della “Frera del Libro”, l’iniziativa dedicata alla promozione della lettura e della cultura, in programma da giovedì 8 a sabato 10 maggio al Centro Culturale Frera.

«Un’edizione leggermente diversa dalla prima, su tre giorni e con inizio il giovedì» – ha spiegato l’assessore alla Cultura Erika Martegani, che ha illustrato il programma e le novità di questa nuova edizione insieme alla responsabile della Biblioteca Sara Bianchi.

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, l’Amministrazione comunale ha voluto confermare e ampliare l’appuntamento, proponendo un calendario ricco di incontri con autori, presentazioni di libri, laboratori per bambini e adulti e cinema nella Sala eufonica.

«La Frera si conferma un centro pulsante della vita culturale non solo per Tradate, ma per tutto il territorio circostante – ha detto il sindaco Giuseppe Bascialla – perché la nostra è una grande biblioteca, con uno staff preparato e un’offerta davvero ampia».

L’edizione 2025 si articolerà in tre giornate pensate per coinvolgere tutte le fasce di età, con appuntamenti di qualità capaci di stimolare la curiosità e la partecipazione attiva della cittadinanza. Particolare attenzione sarà riservata anche alla promozione della lettura tra i più giovani, con laboratori creativi e incontri con autori di narrativa per ragazzi.

L’Amministrazione comunale ha voluto inoltre ringraziare tutte le associazioni, le scuole e i volontari che, con il loro contributo, permettono la realizzazione di un evento che mira a consolidare Tradate come un punto di riferimento culturale a livello provinciale.

Nel programma, che è già disponibile sul sito e sui social della Biblioteca Frera, incontri con autori (dalla giornalista e scrittrice Cristina Obber al romanziere Andrea Vitali), laboratori dedicati ai fumetti manga, giochi di ruolo, proiezioni di film e spazi dedicati alla promozione della lettura per i più piccoli. Tutto, come sempre, a partecipazione libera e gratuita. Informazioni e iscrizioni, se necessarie, al banco prestito della Biblioteca oppure telefonando al numero 0331 841820.