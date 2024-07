A Varese il ghiaccio “non si scioglie”: Acinque Ice Arena attiva anche d’estate

Una buona notizia per chi lo usa, un test importante in vista dell’anno olimpico. L’Acinque Ice Arena – il palaghiaccio di Varese – non fermerà nei mesi estivi l’attività della pista e rimarrà disponibile per le società e per tutti gli utenti anche nel corso della stagione calda.

Una novità importante alla quale si affianca un aspetto ulteriore e di “solidarietà”, perché Varese si è proposta di ospitare le attività degli sportivi della Vallemaggia il cui impianto, quello di Prato Sornico, è stato pesantemente danneggiato dalla tremenda alluvione che ha colpito l’alto Canton Ticino nei giorni scorsi.

«Inizialmente avevamo previsto solo luglio come mese di chiusura ma a questo punto ci siamo organizzati per non fermare l’attività e tenere aperta la pista ghiacciata – spiega Matteo Cesarini, responsabile della gestione di via Albani – concordando tutti insieme questa scelta e comunicandola alle società sportive. Per la Lombardia, non solo per Varese, è un vantaggio avere l’impianto aperto a tutte le discipline del ghiaccio anche in vista dell’anno prossimo. Una struttura sempre disponibile significa dare massima continuità agli allenamenti e lavorare con grande attenzione a livello di performance per squadre e atleti».

Rispetto al passato, l’Acinque Ice Arena aveva – come accennato – già un calendario “anticipato”, visto che a Ferragosto il palaghiaccio ospiterà l’atteso gala di pattinaggio artistico con Carolina Kostner e con la nazionale del Giappone che ha scelto Varese come quartier generale per i Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo quell’appuntamento ci sarà anche il raduno dei Mastini posizionato per il 26 agosto. Vanetti e compagni avranno quindi quasi un mese di rodaggio prima del via della IHL e disputeranno almeno un’amichevole casalinga.

Da sottolineare anche l’attenzione verso gli sportivi dell’alto Canton Ticino: «Il palaghiaccio di Prato Sornico è stato teatro di tante battaglie per chi ha giocato nei campionati svizzeri – racconta Cesarini facendo riferimento ai campionati disputati dai Varese Killer Bees nella Confederazione – ed è incredibile pensare che quel fiume abbia fatto così tanti danni. Sono persone che meritano un supporto e ci siamo attivati per dare loro una mano in questo momento complicato».