“Sarà uno spettacolo”: i Mastini aprono la campagna abbonamenti e puntano alle famiglie

Sconti ai più giovani, attenzione alle famiglie, riapertura “settembrina” nonostante una squadra già quasi completata. La campagna abbonamenti dei Mastini sembra l’antitesi di quella della Pallacanestro Varese: il club giallonero ha presentato oggi (giovedì 20) le novità legate alla tessera stagionale per la nuova annata sportiva, denominata “Sarà uno spettacolo”.

Una scelta che va nella direzione voluta dall’attuale gruppo dirigente capitanato dal presidente Carlo Bino: «”Sarà uno spettacolo” perché l’impronta che abbiamo dato alla società è questa fin dal primo momento: vogliamo che la gente venga al palaghiaccio a divertirsi, a godere di uno spettacolo sportivo in pista ma anche a due ore piacevoli sugli spalti. E vorremmo che tutto questo avvenga in famiglia: per questo motivo abbiamo mantenuto una scontistica alta per gli under 18 per dare maggiori possibilità ai nuclei familiari di seguire insieme le partite».

LE DATE – La campagna giallonera prende il via domani – venerdì 21 – e proseguirà fino al 30 giugno con la prima fase nella quale sono previsti prezzi più bassi rispetto a un secondo periodo di apertura che verrà posizionato nel mese di settembre (il campionato inizia sabato 21). Chi si abbona subito riceverà in omaggio una bandiera giallonera con il logo sociale. La piattaforma utilizzata è sempre quella di Liveticket e il consiglio è quello di abbonarsi attraverso lo stesso profilo personale che si userà durante la stagione.

I PREZZI – «Quest’anno si giocheranno 3 o 4 partite in più perché la IHL sarà a 13 squadre e il numero totale degli incontri dipenderà dalla seconda fase (6 squadre daranno vita al master round, 7 al qualification round) – spiega Bino – ma sia i biglietti delle singole gare sia gli abbonamenti hanno prezzi che ricalcano quelli della scorsa stagione. Teniamo bassi i prezzi per i giovani con l’idea che, vedendo le partite, tanti di loro possano iniziare a pattinare e a giocare».

Rispetto all’estate 2023 quindi il prezzo totale della tessera è più alto ma il “rateo partita” non varierà. La società ha stilato tre fasce di prezzo per i quattro settori (tribuna centrale, laterale, curva gold e curva): prezzo intero, ridotto per i tesserati del club “Mastini Forever” e ridotto per i tifosi under 18. Eccoli di seguito:

Tribuna centrale: 385 (intero), 340 (MF), 290 (U18) – Biglietto: 28

Tribuna laterale: 305 (intero), 265 (MF), 230 (U18) – Biglietto: 22

Curva gold: 220 (intero), 195 (MF), 165 (U18) – Biglietto: 16

Curva nord: 165 (intero), 145 (MF), 125 (U18) – Biglietto: 12

SPONSOR IN CRESCITA – Carlo Bino ha spiegato anche che la possibilità di tenere i prezzi sotto controllo è favorita dalla crescita degli sponsor vicini all’HCMV. «Si è creata quella “circolarità” cui puntavamo fin dall’inizio della nostra esperienza: avvicinare cioè l’economia del territorio così da avere tutti un beneficio: la società può raggiungere il budget previsto, le aziende hanno visibilità importante e i tifosi possono “spendere meno” perché parte dei costi sono già coperti». Attualmente comunque non è previsto un “naming sponsor”: la squadra continuerà a identificarsi con la sigla HCMV e con il nickname Mastini.

CARNE AL FUOCO – La presentazione degli abbonamenti (e del nuovo claim “Never Give Up”) è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione della prima squadra che si radunerà il 26 agosto per iniziare il campionato il 21 settembre. Nel mezzo saranno posizionate 2 o 3 amichevoli di cui almeno una all’Acinque Ice Arena. Al roster mancano 3 o 4 nomi: due sono i rinnovi di Raimondi e Vanetti in via di chiusura, uno è destinato a un giovane di prospettiva mentre è in canna l’ultimo “colpo” di mercato.

Nella rosa ci sono già diversi giovani intorno ai 20 anni e su questo aspetto il presidente Bino ha spiegato come ci sia una sorta di accordo con l’Università dell’Insubria, in modo da attrarre talenti in città con la possibilità di studiare e giocare (di fatto è quello che avviene già con altri sport non di squadra per i quali esistono i cosiddetti College di specialità). Tra le altre iniziative al vaglio anche quella di una “festa dell’hockey” da posizionare a stagione conclusa che possa essere simile a quella, famosissima, del Rugby Varese.

Sono infine in via di definizione gli accordi di farm team, un lavoro affidato al gm Matteo Malfatti. L’idea è di avere un rapporto con un club di categoria inferiore come avviene da tempo (non sarà più l’Aosta, ovviamente, visto che i Gladiators sono stati promossi in IHL) ma anche di stringere un accordo con una squadra superiore cui fornire e ricevere giocatori in caso di bisogno. E questa sarebbe una novità, se ci fermiamo alle ultime stagioni. Nei prossimi giorni il quadro sarà definito.