A Varese la diga del Vellone è ostruita e fa paura

Il nostro lettore Matteo che abita nella zona di Masnago a Varese ci segnala con questa immagine la situazione che si è creata in via Vellone (all’incrocio con via Borghi).

«Una situazione a mio parere pericolosa – dice il lettore – La diga è completamente ostruita a seguito delle forti piogge delle ultime settimane».

La preoccupazione è che in caso di eventi meteorologici intensi e violenti il “tappo” di rami e detriti che si è creato possa impedire il deflusso delle acque ingrossate dalla pioggia.