Vellone “ostruito”: i lavori di manutenzione e la risposta del comune di Varese

Ruspe al lavoro sul Vellone, per eliminare i detriti segnalati dalla lettera di un lettore pubblicata su VareseNews ieri, 22 luglio 2024.

Non si tratta però di un lavoro straordinario, e il fatto che ci siano detriti in quel punto non è un pericolo: così precisa infatti il Comune di Varese che ha fornito chiarimenti riguardo alla manutenzione delle vasche del Vellone e dell’Olona dopo la pubblicazione della lettera, che esprimeva preoccupazioni per l’ostruzione della diga e il rischio di alluvioni.

«La pulizia delle vasche di Vellone e Olona è costante – spiegano dal comune – E proprio per questo anche nell’ultima alluvione si sono evitati danni peggiori o esondazioni. Oggi abbiamo effettuato la regolare pulizia completa». Le autorità hanno sottolineato l’importanza della manutenzione regolare, che ha giocato un ruolo cruciale nel prevenire situazioni più gravi durante le recenti piogge intense.

«In ogni caso va precisato che l’acqua, nella foto, passava in ogni caso. Il sistema infatti è pensato proprio per organizzare gli eventuali detriti vegetali senza impedire il deflusso dell’acqua». Il chiarimento mira a rassicurare i cittadini sul funzionamento del sistema di drenaggio, progettato per gestire i detriti vegetali senza compromettere il deflusso dell’acqua, anche in caso di ostruzioni parziali.