A Varese ritorna la festa di San Cristoforo patrono degli automobilisti con sfilata di auto, benedizione e musica

Giovedì 26 luglio, Varese festeggerà San Cristoforo patrono degli automobilisti. Viene così recuperata una tradizione del secolo scorso, promossa e sostenuta da sempre dall’Automobile Club Italia che rilanciare la tradizione della benedizione delle auto.

A presentare l’evento il presidente dell’ACI Varese Giuseppe Redaelli che ha ricordato quando, in gioventù, le automobili si ritrovavano nel piazzale della stazione per effettuare una gimcana e poi ottenere la benedizione alla presenza della statua del santo.

A custodire l’effige lignea è lo stesso Redaelli che giovedì la porterà in via Sacco dove Monsignor Panchetti benedirà il corteo di vetture al termine del corteo. Il ritrovo è alle 17.30 in piazzale De Gasperi, davanti allo stadio, da lì, le vetture si incolonneranno scortate dalla polizia locale per raggiungere il centro cittadino e 18.00.

« La giornata è stata pensata per caso, quando l’amministrazione ci ha comunicato la data disponibile per il concerto di Antonella Ruggiero ai Giardini – ha ricordato il presidente dell’ACI Varese – Era proprio la data concomitante alla festa del patrono degli automobilisti. Così, abbiamo pensato di ripristinare l’antica festa sottolineando l’importanza della cultura della sicurezza stradale che parte dal rispetto delle regole e di quanti lavorano per garantire la legalità come le forze dell’ordine o i soccorritori negli incidenti. Vogliamo avvicinare la popolazione a tutti gli operatori che agiscono per il bene collettivo. A volte non sempre riflettiamo con adeguata attenzione sulle norme e sulla sicurezza stradale: i pedoni, per esempio, ritengono che sia un loro diritto attraversare sulle strisce. Invece è obbligo dell’automobilista fermarsi. Ci vuole sempre buonsenso, attenzione e cura, qualsiasi sia il momento, il luogo e il mezzo condotto, dall’auto alle biciclette sino ai monopattini che non sono giocattoli».

La sicurezza stradale è da tempo, ormai, tra i campi seguiti con attenzione dal Prefetto che ha inserito il monitoraggio all’interno del tavolo permanente provinciale sulla sicurezza. L’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, oltre a rilevare i dati statistici relativi agli incidenti, promuove iniziative culturali, a partire dalle scuole, come il progetto “ragazzi on the road”.

IL PROGRAMMA

Giovedì 26 luglio il primo appuntamento sarà alle 15 in piazza Monte Grappa dove verranno esposti alcuni mezzi significativi delle Forze dell’Ordine e dei soccorritori per avvicinare i cittadini e far comprendere il valore dell’impegno quotidiano sulla strada.

Alle 17.30 ci si sposta nel piazzale davanti allo stadio dove chiunque voglia prendere parte alla celebrazione e al corteo con benedizione finale si può presentare a bordo della propria vettura. L’arrivo in via Sacco è previsto alle 18 dove il prevosto di Varese darà la benedizione. A tutti i partecipanti ACI Varese offrirà un ricordo della giornata.

Alle 19 inizieranno gli eventi musicali tutti gratuiti: il primo è nella tensostruttura ai Giardini Estensi con il gruppo “Note di Oceano” gruppo varesino con un repertorio dagli anni ’60 ai giorni nostri. Alle 21 i partecipanti si sposteranno nella parte dove è allestita la platea del Varese Summer festival per seguire il concerto di Antonella Ruggiero. Prima dell’artista, il Presidente di Aci Giuseppe Redaelli e il Prefetto Salvatore Pasquariello presenteranno i gruppi che operano nella prevenzione e nel soccorso stradale poi dalle 21.30 il concerto versatile della Ruggiero.

La partecipazione è gratuita ma, data la capienza massima di 1700 posti, è possibile prenotare il posto registrandosi al sito www.varese.aci.it. La prenotazione dà diritto al posto fino alle 20.45 dopodiché si perderà il diritto di prelazione e verranno accettate richieste di spettatori presenti.

Alla fine, un fuori programma con una breve esibizione di Simona Salis, cantautrice, che sarà accompagnata dal marito Ciccarelli e dalla figlia.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Associazioni “Amici di Ernesto Redaelli” e “Varesevive” e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, rientra nel progetto di educazione alla sicurezza stradale “Responsabilmente in strada”.