Aggiustato il parco giochi di Capolago, ora i bimbi possono tornare a giocare

Era stato rotto da un anonimo vandalo a Capodanno, lo scivolo del parco giochi di Capolago, frazione lacuale di Varese: la struttura è rimasta per mesi con una striscia bianca e rossa per indicare che lo scivolo non poteva essere utilizzato.

La situazione era stata anche stigmatizzata dal consigliere Domenico Esposito, quando a marzo, con l’arrivo della primavera, l’assenza dello scivolo si faceva più importante per i piccoli cittadini.

Ora lo scivolo, che sta nel parco vicino alla (ormai chiusa) scuola Baracca è stato riparato, e finalmente i bimbi possono tornarci a giocare: a segnalarlo lo stesso consigliere Esposito, che commenta soddisfatto il risultato raggiunto.