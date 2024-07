Aime e Gavirate tra Parco e Lago si affidano all’architetto Accossato nei tavoli dell’Aqst

Bene la costituzione dell’Aqst e la bonifica delle acque. Ora, però, occorre una seconda fase: l’avvio di percorsi di riqualificazione e di manutenzione del territorio coordinati tra loro invitando i Comuni. È quanto chiedono Aime e l’associazione Gavirate tra Parco e Lago alla vigilia della tradizionale giornata, che fa il punto sui lavori di risanamento del bacino in programma domani, sabato 5 luglio, nella tecnostruttura della Pro Loco a Gavirate.

Dopo aver elencato il valore del progetto AQST, che ha messo attorno a un tavolo le pubbliche amministrazioni, ma anche le associazioni, ambientalistiche, naturalistiche, del tempo libero e delle imprese, si deve pensare a una fase di progettazione volta al recupero e mantenimento dei territori.

La base di partenza, secondo Aime e Gavirate tra parco e lago, è l’importante lavoro di ricerca e di programmazione svolto dall’Architetto Accossato con il patrocinio del Polo Universitario Politecnico di Milano.

«Opere innovative capaci di riassegnare al nostro lago un ruolo attrattivo anche sul piano paesaggistico e turistico – affermano Gianni Lucchina Presidente dell’associazione Gavirate Tra Parco e Lago e Matteo Marchesi vicesegretario Aime – Una proposta, un progetto, non certo di massa, ma nel rispetto della sostenibilità. Oggi con questa seconda fase è possibile davvero pervenire a delle indicazioni e decisioni capaci di riaffermare l’attrattività del nostro amato lago.

Dobbiamo impegnarci tutti nel remare dalla medesima direzione, ed avere la capacità di contribuire affiancando il comune di Varese al rilancio dell’Isola Virginia e l’avvio della prima fase di una rinnovata navigazione Green.

Come associazioni, ricordiamo che le nostre Associazioni, Aime e Gavirate tra Parco e Lago, aderiscono alla AQST e fin dall’inizio hanno contributo allo viluppo del progetto in particolare alla misura dedicata alla attrattività turistica ed economica.

Siamo pronti a proseguire con il medesimo entusiasmo per contribuire a questa importante sfida. Crediamo nel progetto e nel metodo adottato».

Aime e Gavirate Tra Terra e Lago hanno indicato in Regione quale referente nella Segreteria Tecnica dell’Aqst l’Arch. Katia Accossato: « L’Arch. Accossato in questi anni ha garantito il pieno coinvolgimento dei soggetti interessati e indicato, con il contributo del Politecnico di Milano, le linee guida d’intervento, che a nostro modo di vedere dovrebbero essere prese in considerazione dai comuni che avvieranno progetti di riqualificazione delle sponde, a partire da quello di Gavirate.

Scommettere sulla balneabilità del lago e individuare quali luoghi destinare alla balneazione è importante ma insufficiente se davvero vogliamo trasformare il nostro lago da emergenza a volano del territorio».