Anche a Varese l’anticiclone: caldo, caldissimo, e incognita temporali

Fino a 35 gradi. Un caldo giusto per luglio. Sarà così venerdì e sabato. Domenica le massime si ridurranno a 30, con previsione di temporali e tendenza a cieli azzurri già da lunedì.

La situazione fotografata dal Centro geofisico prealpino è questa: «L’anticiclone dal N-Africa interessa ancora l’Italia con bel tempo fino a sabato ma il caldo afoso favorisce lo sviluppo di temporali di calore sui rilievi. Il veloce transito di una perturbazione atlantica porterà domenica temporali più forti e diffusi su Piemonte e Lombardia. Sarà seguita da un’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso le Alpi con caldo più asciutto e meno opprimente».

Le previsioni per venerdì sono di una giornata soleggiata e calda, con clima afoso in pianura e sviluppo di «nuvole cumuliformi sui rilievi che porteranno rovesci o temporali su Alpi e Prealpi nel pomeriggio, localmente in estensione all’alta pianura in serata».

Sabato «soleggiato, molto caldo e afoso. Nuvole cumuliformi nel pomeriggio su alpi e Prealpi ma probabilmente asciutto o solo debole rischio di un rovescio o temporale isolato in montagna».

Domenica «nuvoloso, con temporali già dal mattino, localmente intensi con rovesci, grandine e colpi di vento. Sulla bassa padana a tratti ancora soleggiato. Miglioramento in serata a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Temperature in diminuzione».

La tendenza per lunedì e martedì: tornerà bel tempo estivo, soleggiato e caldo con temperature massime tra 30 e 32°C. Asciutto o forse solo qualche temporale montano.