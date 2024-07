Appuntamento con gli sbandieratori di Asti a Busto Arsizio

Giovedì 18 luglio gli Sbandieratori di Asti si esibiranno nelle vie e piazze del centro cittadino.

“Si tratta di un evento speciale tra i numerosi organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto del Commercio per questa estate in città, nell’ambito di BA Estate – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Ci aspettiamo una serata di festa con una grande partecipazione di pubblico come abitualmente accade durante le esibizioni di questi gruppi, capaci di generare stupore e spensieratezza, sia tra gli adulti che tra i più piccoli. Invitiamo pertanto le famiglie a raggiungere il nostro centro storico per godere insieme dello spettacolo e per visitare i tanti negozi e pubblici esercizi aperti come ogni giovedì sera”.

Conosciuto per la partecipazione a carnevali e festival in tutto il mondo, classificato tra i Migliori 10 Gruppi d’Italia, vincitore di numerosi premi ai Campionati Italiani, il Gruppo Sbandieratori e Musici San Lazzaro del Palio di Asti percorrerà il centro, a partire dalle 19.00 circa, seguendo il seguente itinerario: via Galilei, piazza Garibaldi, via Milano, piazza San Giovanni, piazza Santa Maria, via Montebello, piazza Vittorio Emanuele.

Una trentina gli elementi, tra sbandieratori, tamburini e chiarine, che proporranno coinvolgenti coreografie per tutto il percorso e non mancheranno due esibizioni “statiche”; la prima alle 19.30 in piazza san Giovanni e la seconda alle 20.45 in piazza Vittorio Emanuele II. Alla serata collabora il Ristorante Pizzeria Capri.