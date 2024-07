Arriva la notte dei fuochi d’artificio, Casciago si prepara a festeggiare Sant’Eusebio

Il 31 luglio la fiaccolata e l’incendio del pallone, il 1 agosto le sante messe, l’incanto delle barelle e i fuochi artificiali: è tutto pronto per la festa più amata della zona

La Comunità Pastorale di Sant’Eusebio e tutta la popolazione di Casciago e dei paesi limitrofi si preparano a celebrare ancora una volta la festa di Sant’Eusebio con un programma ricco di eventi che uniscono fede, tradizione e comunità.

Si parte il 31 luglio con la Fiaccolata, simbolo dell’unità della Comunità Pastorale. La Fiaccolata di Sant’Eusebio, ideata da Don Natale Monza, rappresenta uno dei momenti più significativi delle festività. Questa tradizione, iniziata nel 1997, simboleggia non solo il martirio del santo, ma anche la coesione della comunità che, generazione dopo generazione, percorre i 100 chilometri che separano Vercelli da Casciago. La scelta di Vercelli come punto di partenza non è casuale: è infatti il luogo dove Sant’Eusebio morì nel 371 e dove le sue reliquie sono custodite nel Duomo della città. La fiaccola, con la sua fiamma, è il simbolo del martirio e della fede incrollabile dei santi. Percorrere insieme questo tragitto, dandosi il cambio, rappresenta un momento di condivisione e solidarietà, riflettendo lo spirito comunitario della festività.

Il 31 luglio, il ritrovo è fissato alle ore 9 presso la chiesa di Casciago. Dopo la suddivisione degli equipaggi, la partenza avverrà alle 9:30. Il percorso include una visita alla Cattedrale di Vercelli, dove verrà accesa la fiaccola, seguita da un pranzo al sacco presso il chiostro del seminario. La marcia vera e propria inizierà nel primo pomeriggio, verso le 13:00/13:30, con l’arrivo a Sant’Eusebio per l’incendio del pallone davanti alla chiesetta millenaria intorno dalle 20.45. Il form per partecipare alla fiaccolata è QUI https://forms.gle/oBENgjzW1mXRhxYb9.

Il 1 agosto, giovedì, le celebrazioni di Sant’Eusebio proseguono con le Sante Messe alle ore 6:30, 8:30 e 10:30, seguite dalla Processione delle Barelle e l’incanto dalle 16:30. A seguire gli attesissimi fuochi artificiali intorno alle 23, evento che da sempre attira persone da tutta la provincia.

Nelle serate di mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto sarà aperto un ricco angolo ristoro con specialità culinarie e bevande per tutti i gusti.

Il 2 agosto, invece, è dedicato alla funzione per i defunti a Casciago, prevista per le 21:00.