Orari, informazioni e viabilità per godersi i fuochi di Sant’Eusebio a Casciago

Giovedì 1 agosto sarà il giorno di Sant’Eusebio, una delle feste più sentite della provincia di Varese che porta a Casciago migliaia di persone da tutta a provincia. In questo articolo vi diamo qualche indicazione per poter partecipare all’evento.

GLI ORARI

Cominciamo dal giorno prima, mercoledì 31 agosto quando arriverà la fiaccola partita da Vercelli per incendiare il pallone simbolo del martirio, posizionato davanti alla chiesetta millenaria di Sant’Eusebio: l’appuntamento è per le 20.45 circa.

Il 1 agosto ci saranno le celebrazioni delle Sante Messe alle ore 6:30, 8:30 e 10:30, seguite dalla processione e dall’incanto delle Barelle dalle 16:30. I fuochi artificiali saranno alle 23.

PUNTO RISTORO E BANCARELLE

Il punto ristoro sarà aperto la sera di mercoledì 31 luglio e tutto il giorno giovedì 1 agosto, con un’ampia offerta culinaria a pranzo e cena. Il 1 agosto ci saranno anche le tradizionali bancarelle disposte nel pratone sul retro della chiesa.

VIABILITÀ

Come anticipato, l’evento di Sant’Eusebio richiama migliaia di persone e quindi serve organizzare viabilità e parcheggi per accogliere tutti i partecipanti. Verrà come di consueto allestita un’ampia area di parcheggio nei prati nelle vicinanze della chiesa, da dove alle 23 di giovedì 1 agosto ci si mette tutti con il naso all’insù per guardare lo spettacolo pirotecnico.

Casciago si può raggiungere solo dall’alto, cioè dalla strada che collega con Luvinate e Varese/Masnago: la strada che porta a Calcinate del Pesce è infatti chiusa per lavori. Attenzione dunque, chi vuole arrivare a Casciago dal lago deve “salire” a Varese da Bobbiate, Masnago o da Comerio e poi portarsi verso Casciago.

A Casciago ci saranno poi alcune vie che non saranno transitabili:

– VIA PASCOLI – nel tratto compreso tra via Mazzini e via F.lli Bandiera dalle ore 22.00 fino a termine esigenza

– VIA GIUSTI – nel tratto compreso tra via Pascoli/F.lli Bandiera e via Sant’ Eusebio dalle ore 19.30 fino a termine esigenza eccetto addetti ai lavori ed ambulanti

– VIA SANT’EUSEBIO – per tutta la sua lunghezza dalle ore 19.30 fino a termine esigenza eccetto addetti ai lavori ed ambulanti

– VIA MAZZINI – nel tratto compreso tra via F.lli Bandiera e via Giusti dalle ore 19.30 fino a termine esigenza e nel tratto compreso tra via Dell’Acqua e via Pascoli dalle ore 22.00 fino a termine esigenza

– VIA DELL’ACQUA PIAZZALE GRILLI (VARESE) ramo in entrata sulla via Dell’Acqua per tutta la sua lunghezza dalle ore 22.00 fino a termine esigenza

– VIA DELL’ACQUA – per tutta la sua lunghezza dalle ore 22.00 fino a termine esigenza

– VIA PIAVE – per tutta la sua lunghezza dalle ore 19.30 fino a termine esigenza

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14 del 1° agosto alle ore 2 del 2 agosto nelle seguenti strade:

– VIA PASCOLI – su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Mazzini e via F.lli Bandiera

– VIA F.LLI BANDIERA – su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Pascoli e via Mazzini

– VIA PARINI – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

– VIA GIUSTI – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

– VIA DELLA FONTANA – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

– VIA TIVIDINO – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

– VIA PIAVE – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

– VIA SANT AGOSTINO – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

– VIA DELL’ACQUA – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

– VIA SANT EUSEBIO – su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

Divieto di sosta con rimozione coatta anche

– AREA ERBOSA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANT EUSEBIO – per tutta la sua estensione ad eccezione dei titolari di contrassegno disabili.

Ci sarà in senso unico di marcia dal 1° agosto dalle ore 22 fino a termine esigenza, per tutte le categorie di veicoli, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’evento, nelle località di seguito indicate:

– VIA SANT’AGOSTINO – per tutta la sua lunghezza, in direzione di via Vittorio Emanuele II / largo Alcide De Gasperi

– VIA PARINI – nel tratto compreso tra via Pascoli e via Giusti, in direzione di via Pascoli – dalle ore 22:00

– VIA GIUSTI – nel tratto compreso tra via Mazzini e via Parini, in direzione di via Parini – dalle ore 19.30 fino alle 22:00 e dalle 22:00 a termine esigenza direzione via Mazzini.

Contemporaneamente sarà istituito il senso vietato nella giornata del 1° agosto dalle ore 22 fino a

termine esigenza, per tutte le categorie di veicoli, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’evento, nelle località di seguito indicate:

– VIA SANT’AGOSTINO -all’intersezione con via Vittorio Emanuele II / largo Alcide De Gasperi, in direzione di via Dell’Acqua

– VIA PARINI – nel tratto compreso tra via Pascoli e via Giusti, in direzione di via Giusti – dalle ore 22:00

– VIA GIUSTI – nel tratto compreso tra via Mazzini e via Parini, in direzione di via Mazzini – dalle ore 19.30 fino alle 22:00 e dalle 22:00 a termine esigenza direzione via Parini

Verranno posizionati cartelli e transenne per evidenziare i percorsi possibili e le strade vietate alla circolazione.