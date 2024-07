Atlantis Srp: continua il progetto di Ats Insubria con diverse Università Americane

Prosegue, dopo l’esperienza di giugno, la collaborazione tra Ats Insubria e diversi atenei americani. Nelle ultime settimane un gruppo di 5 studenti e studentesse di business e medicina prevenienti da diversi stati ha studiato ed analizzato alcuni flussi di lavoro dell’Agenzia: il 18 giugno ha incontrato la Direzione per proporre soluzioni innovative per l’ottimizzazione di alcuni processi grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale

“La visione internazionale delle studentesse e degli studenti che abbiamo ospitato in questi giorni offre numerosi spunti di riflessione che rimarranno patrimonio delle conoscenze e delle competenze di ATS Insubria. È stata una partnership che si è rivelata strategica e preziosa per tutti gli enti e le persone coinvolte – dichiara Salvatore Gioia direttore generale dell’Agenzia –. L’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario ha enormi potenzialità: strumenti automatizzati possono essere grandi alleati per la semplificazione di alcuni processi, che devono comunque essere sempre supervisionati dai tecnici competenti, in modo da garantire una maggiore efficienza, ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità dei servizi offerti».

Lo scambio di idee e buone pratiche – possibile grazie al progetto Atlantis SRP Project coordinato da Mario Esposito di ATS e sviluppato all’interno dei Dipartimenti Veterinario e d’Igiene e Prevenzione Sanitaria con Gian Marco Bruni come project leader di Atlantis Beacon Srp – ha permesso all’Agenzia di valutare nuovi approcci innovativi, ricevere un’analisi dettaglia del fabbisogno e condividere una consulenza su soluzioni attuabili. Dall’altro lato agli studenti coinvolti è stata offerta una vera esperienza lavorativa, la visione del funzionamento di un’agenzia pubblica e la possibilità di sviluppare competenze pratiche da poter riutilizzare nel corso della loro carriera. «È stata un’opportunità straordinaria all’interno di una struttura di altissimo livello – dicono studentesse e studenti –. Speriamo che si possano implementare alcune delle soluzioni proposte a beneficio di tutti i cittadini del territorio».

All’incontro conclusivo hanno partecipato anche Glenda Gavilanes, City Manager Atlantis Beacon Srp e una nutrita rappresentanza della direzione strategica e dei dipartimenti veterinario e di igiene e prevenzione sanitaria di ATS Insubria.