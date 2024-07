Auto in fiamme a Lonate Pozzolo, in via Giovanni XXIII. Lo ha segnalato un solerte cittadino alle forze dell’ordine nella mattinata di sabato 6 luglio, intorno alle 11.

Il fuoco è divampato per un guasto meccanico alla macchina, una Fiat Bravo: nessun ferito, polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e l’incendio è stato spento in pochi minuti di lavoro.