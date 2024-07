Avevano danneggiato l’ingresso al seggio elettorale: la polizia locale di Gazzada sanziona 4 giovani

Avevano abbattuto con l’auto un contenitore porta rifiuti e danneggiato il cancelletto pedonale. Quattro ragazzi non residenti, di cui due minorenni, sono stati individuati e sanzionati dalla Polizia Locale di Gazzada Schianno.

I fatti risalgono allo scorso 8 giugno quando, a bordo di una vettura avevano danneggiato l’ingresso della biblioteca comunale all’interno del comprensivo Don Guido Cagnola, rendendolo inutilizzabile per raggiungere il seggio elettorale.

Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale hanno portato alla contestazione di numerose violazioni al codice della strada a carico dei responsabili. Il giovane alla guida dell’auto è risultato privo della patente. È stato avviato il relativo procedimento risarcitorio per i danni arrecati.

«L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Stefano Frattini – esprime la propria ferma condanna per tali atti vandalici che, oltre a deturpare il decoro urbano, creano disagi ai cittadini e manifesta la propria soddisfazione per l’impegno e il tempestivo intervento della Polizia Locale che ha portato all’individuazione dei responsabili. Si continuerà a monitorare con attenzione il territorio e a lavorare per garantire la sicurezza e il decoro del nostro Paese».