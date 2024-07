Blackout in centro, senza acqua in periferia. Serata di guasti a Varese

Serata di disagi a Varese con due guasti -diversi e non correlati- che hanno portato disagi in diverse aree di Varese nella serata di mercoledì 17 luglio a Varese

Utenze senza corrente in centro. Secondo quanto comunica E-Distribuzione un guasto si sarebbe verificato poco prima delle 20 in un’area tra Casbeno e Piazza Monte Grappa. Un guasto sul quale stanno intervenendo i tecnici del gestore della rete elettrica e che si prevede dovrebbe rientrare intorno alle 22. Sarebbero circa 500 le utenze rimaste al buio.

Fuori dal centro invece il guasto è alla rete idrica. Le Reti annuncia infatti che sono in corso le attività di riparazione di una perdita idrica lungo la rete di distribuzione di Via Peschiera (fronte supermercato Iper), nel comune di Varese. Tale tubazione – in acciaio DN 400 – costituisce la dorsale principale di distribuzione dell’acqua presso le località Bustecche – Giubiano – Bizzozzero – Mentasti – del Comune di Varese.

Sarà necessario procedere al sezionamento della rete distributrice della zona, attività che potrà comportare la sospensione dell’erogazione idrica presso le utenze delle due località sopra indicate, oltre a cali di pressione e fenomeni di intorbidimento dell’acqua distribuita. L’intervento e l’interruzione hanno carattere di urgenza, e si prevede di concluderle, salvo imprevisti, entro la mattinata di giovedì.