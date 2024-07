Botte da orbi a Busto Arsizio: quattro persone ferite in una violenta lite

E’ finita con quattro persone in ospedale una violenta lite che ha coinvolto nella serata di venerdì 19 luglio due cittadini extracomunitari a Busto Arsizio.

E’ successo poco dopo le 21 in via Fratelli d’Italia, poco distante dal Comune. Secondo le prime informazioni tra i due sarebbe scoppiato un diverbio, poi uno ha perso il controllo iniziando a picchiare forte, con lancio di tavoli e sedie contro l’avversario e contro le vetrine del Bar Harry’s, che ha riportato diversi danni.

A fare le spese della violenza che si è scatenata in via Fratelli d’Italia altre due persone, una delle quali sarebbe intervenuta per calmare i due contendenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio che hanno fermato la rissa e identificato tutte le persone coinvolte: tre uomini di 32, 37 e 45 anni, più un’altra persona di cui non sono state rese note le generalità. Sul posto anche due ambulanze con il supporto dell’automedica per soccorrere i feriti, dei quali due ricoverati in codice giallo.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Busto Arsizio.