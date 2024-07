Cà Del Re Scartozz: una sosta incantevole per gli esploratori su due ruote a Gavirate

Dalla sua apertura nel 2020, Cà Del Re Scartozz a Gavirate si è affermata come una destinazione di primo piano per i visitatori internazionali, diventando un crocevia essenziale per chi desidera esplorare i laghi lombardi in bicicletta. Recentemente selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike della Camera di Commercio di Varese, questa casa vacanze promuove il turismo lento e sostenibile, offrendo un punto di riferimento strategico per scoprire le bellezze dei laghi lombardi, dal Lago Maggiore al Lago di Como.

Accoglienza e servizi per ciclisti

Cà Del Re Scartozz accoglie sua clientela prevalentemente straniera, attratta dalla sua posizione privilegiata e tranquilla. Sebbene attualmente offra solo spazio per il parcheggio delle biciclette, l’ospitalità e la posizione rendono la casa vacanze un luogo ideale per ciclisti che cercano un punto di partenza sicuro e comodo per le loro avventure sui pedali.

Esplorare i laghi lombardi su due ruote

Grazie alla sua ubicazione, Cà Del Re Scartozz serve come base ideale per giornate di esplorazione intorno ai laghi Maggiore e di Como, offrendo agli ospiti la possibilità di immergersi nelle panoramiche mozzafiato e nelle ricche offerte culturali della regione. La vicinanza a percorsi ciclabili ben tracciati permette ai visitatori di godere appieno delle esperienze offerte dal turismo lento, esplorando a fondo l’area circostante in modo ecologico e salutare.

Prenotazioni e contatti

Per maggiori informazioni o per prenotare un soggiorno a Cà Del Re Scartozz, è possibile visitare il sito web www.cadelrescartozz.it o contattare direttamente la struttura al numero 3499353462.