Cambio al vertice di Saronno Servizi: Pietro Insinnamo amministratore unico anche della Ssd

Cambio al vertice della Saronno Servizi Società Sportiva Dilettantistica: dallo scorso 30 giugno l’Amministratore Unico Cesare Fusi, nominato il 14 luglio 2021, ha lasciato la guida della società che gestisce gli impianti sportivi della multi-servizi saronnese, ossia la piscina di via Miola e il palaexbo con la relativa pista da ghiaccio.

Ora a guidare la società è Pietro Insinnamo, già presidente dal luglio 2021 della Saronno Servizi spa: «Una scelta “in famiglia” – spiega proprio il nuovo Amministratore Unico – alla luce dello sfidante e delicato momento che sta vivendo la multi-servizi. Stiamo sviluppando opportunità e servizi nuovi e questa doppia nomina è utile per sviluppare sinergie e ottimizzare l’uso delle risorse interne ed economiche. Non escludo che, se le esigenze dovessero cambiare, possa esserci un nuovo cambio al vertice in futuro».

«A Cesare – conclude Insinnamo – un ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni di mandato, che hanno portato ad importanti risultati sia sul fronte degli investimenti sia su quella della crescita del servizio. Tengo a ricordare anche la sua grande attenzione e umanità con il personale e con gli utenti».

Soddisfazione per la decisione di Insinnamo di accettare il nuovo incarico è stata espressa dall’Amministrazione comunale.