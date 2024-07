Caos e Varese per l’Oncologia finanziano una borsa di studio destinata alla fisica sanitaria della Sette Laghi

L’Associazione Varese per l’Oncologia e l’Associazione CAOS finanziano una Borsa di Studio per supportare la Fisica Sanitaria di ASST Sette Laghi.

L’assegnista è Margherita Cattoretti le sarà inserita nell’equipe del dott. Fabio Tanzi per l’attività di sviluppo di una tecnica di trattamento di radioterapia della mammella in condizioni di respiro trattenuto. Commenta il direttore: «Grazie al sostegno del Terzo Settore, possiamo continuare a contare sulla presenza e la collaborazione di Specializzandi in Fisica Medica iscritti alla Scuola di Specializzazione dell’Università di Milano». Un ringraziamento a cui si associa anche la professoressa Fracesca Rovera a capo della S.S.D. Breast Unit.

«La sinergia tra Enti del Terzo Settore e Ospedale è essenziale per migliorare la qualità dei servizi sanitari e il benessere delle pazienti che si rivolgono all’ASST Sette Laghi. – dichiara la Presidente di CAOS Adele Patrini che è anche nel CdA di Varese per l’Oncologia – Attraverso collaborazioni attive, si promuovono iniziative di supporto che contribuiscono alla ricerca e al miglioramento delle cure. Queste partnership sono estremamente importanti perchè rafforzano il legame con la comunità e garantiscono una risposta più completa alle esigenze di salute».

Spiega il Presidente di Varese per l’Oncologia Carlo Lucchina: « L’Associazione che rappresento crede fermamente che la ricerca e l’innovazione siano fondamentali per combattere il cancro e offrire speranza a chi ne è affetto».