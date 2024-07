Ciclista investito a Somma Lombardo

Incidente stradale martedì mattina verso le 8 a Somma Lombardo in via Giuseppe Mazzini per un ciclista investito.

Sul posto due mezzi di soccorso: ambulanza e automedica. L’uomo ferito ha 61 anni ed è stato soccorso dai sanitari.

Oltre all’ambulanza della Croce rossa italiana di Gallarate sul posto sono presenti anche i carabinieri della Stazione cittadina.

L’uomo è stato soccorso in codice giallo.