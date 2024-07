Concorso “multisede” Varese, Busto e Como per infermieri: 306 i posti 93 i partecipanti

Si è svolta la prima prova del concorso per infermieri bandito dalle tre Asst del territorio di Ats Insubria: Sette Laghi, Valle Olona e Lariana per un totale di 306 posti, cento per ciascuna Azienda ospedaliera e 6 per Ats.

Dei 150 iscritti, 96 non hanno espresso referenze, 7 hanno indicato come opzione tutte le Asst (Lariana, Valle Olona, Sette Laghi); 10 hanno indicato come opzione Ats Insubria; 19 hanno indicato come opzione la Lariana; 3 hanno indicato come opzione la Sette Laghi; 5 hanno indicato come opzione la Valle Olona; 2 hanno indicato come opzione la Lariana e la Sette Laghi; 2 hanno indicato come opzione la Lariana ed Ats Insubria; 3 hanno indicato come opzione la Valle Olona, Sette Laghi ed Ats Insubria, 1 ha indicato come opzione la Sette Laghi ed Ats Insubria, 1 ha indicato come opzione la Lariana, Sette Laghi ed Ats Insubria ( i numeri delle domande non corrispondono agli iscritti in quanto ogni candidato poteva esprimere più di una preferenza).

Questa mattina si sono presentati 93 concorrenti per sostenere la prova scritta e la prova pratica, che si sono svolte oggi all’auditorium dell’ospedale Sant’Anna. Gli ammessi alla prova orale, che si svolgerà poi nel mese di settembre, saranno comunicati lunedì 5 agosto.

Una volta terminato il concorso “multisede”, l’Asst Sette Laghi procederà con un concorso proprio le cui iscrizioni si sono già concluse. 65 sono state le domande presentate. Anche la Lariana procederà con un altro concorso a ridosso delle lauree di infermieristica.