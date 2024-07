“Da oltre 10 giorni un suono dalle bici a noleggio non ci fa dormire”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore di VareseNews che lamenta un suono fastidioso proveniente dalle bici a noleggio posteggiate in via Cairoli a Varese.

Buongiorno,

vorrei segnalare che da oltre dieci giorni, un incessante segnale acustico proveniente dalle biciclette gialle a noleggio dell’azienda Weelo (gimmebike) in via Cairoli a Varese disturba la quiete notturna, suscitando frustrazione e disperazione tra chi vive nei dintorni.

Il fastidioso beep delle biciclette, che dovrebbe forse essere un avviso di sicurezza, si è trasformato in un vero e proprio tormento. La situazione è diventata insostenibile, specialmente durante le ore notturne, quando il suono intermittente e penetrante tiene svegli gli abitanti, esasperandoli fino all’inverosimile.

Abbiamo cercato di contattare l’azienda diverse volte. Ogni volta ci rassicurano che una squadra di manutenzione è in arrivo, ma non succede mai nulla.

Le segnalazioni non si sono fermate all’azienda. I cittadini hanno contattato la polizia locale e l’ufficio tutela ambientale del Comune, ma senza ottenere alcun risultato concreto. La polizia, infatti, sostiene di non avere competenza diretta su questioni di natura tecnica come questa, mentre l’ufficio comunale sembra essere sordo alle richieste di intervento.

Alla luce di questa situazione, è urgente che l’azienda o chi di dovere intervenga immediatamente per risolvere il problema. È altresì necessario che le autorità competenti prendano sul serio le segnalazioni dei cittadini e mettano in atto le misure necessarie per garantire il rispetto della quiete pubblica.

Saluti

Mauro Cozzolino