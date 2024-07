Dal 12 al 23 agosto solo urgenze per l’endoscopia e la gastroenterologia all’ospedale di Gallarate

Non chiusura ma riduzione dell’attività dal 12 al 23 agosto per le attività di endoscopia e gastroenterologia all’ospedela di Gallarate. L’Asst Valle Olona corregge la segnalazione fatta dalla consigliera del PD in consiglio comunale Margherita Silvestrini che denunciava la chiusura dei servizi.

Dalle dimissioni dell’ex primario Ferraris, l’attività gastroenterologica ed endoscopica viene garantita due giorni alla settimana dai medici di Busto Arsizio.

Nel mese di agosto, con la contrazione dell’attività legata alla necessità di garantire le ferie estive al personale, la direzione ha disposto la sospensione dell’attività programmata. Restano garantite le prestazioni in urgenza e quelle per i pazienti ricoverati.