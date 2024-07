Danneggiarono il Comune e minacciarono il sindaco di Gallarate dopo lo sgombero del campo. Condannati

Sono stati condannati a pene che vanno dai 7 mesi agli 11 mesi i protagonisti dell’assalto al municipio di Gallarate, avvenuto il 31 dicembre 2018 a seguito dello sgombero del campo Sinti di via del Lazzaretto, portato avanti dall’amministrazione comunale e avvenuto proprio quel giorno.

In quattro sono finiti a processo per aver rotto due vetrate e lanciato bottiglie e per aver minacciato e insultato il sindaco Andrea Cassani, considerato il responsabile dello sgombero delle famiglie che da anni vivevano nell’area vicina allo svincolo dell’autostrada.

L’atto finale del processo si è svolto questa mattina, con rito abbreviato, davanti al giudice Rossella Ferrazzi con l’accusa che aveva chiesto pene da 1 a 1 anno e 2 mesi mentre il Comune, che si è costituito parte civile, aveva chiesto mille euro di risarcimento per il vetro rotto e 40 mila euro per danno d’immagine. Una richiesta considerata esosa dai legali dei quattro, tra i quali Gianluca Fontana e Barbara Bruzzese.

Alla fine il giudice ha mitigato le richieste di condanna ed escluso il danno d’immagine ma ha triplicato il risarcimento per i danni alle vetrate.