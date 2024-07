Diciottenne finisce a Porto Valtravaglia contro un muro: auto disintegrata, lui vivo per miracolo

La macchina distrutta, con una notevole energia liberata contro un muro della Lacuale che ha fatto cambiare letteralmente i connotati ad un’utilitaria guidata dal un diciottenne salvo per miracolo questa notte a Porto Valtravaglia.

Un incidente come tanti che poteva costare la vita al giovanissimo conducente finito in codice giallo al pronto soccorso per le ferite subite nello schianto; sospette fratture, esami, osservazione: se la caverà.

Sul posto. lungo la strada provinciale 69 appena fuori dall’abitato di Castelveccana e quindi già a Porto Valtravaglia (un tratto dopo una curva) sono stati chiamati nel cuore della notte i vigili del fuoco di Luino che hanno messo in sicurezza il teatro dell’intervento, aiutato nelle operazioni di soccorso portate poi a termine da un’ambulanza di Padana Emergenza e da un’automedica; i due mezzi sanitari dopo aver stabilizzato il ferito hanno ricoverato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Difficile al momento stabilire le cause dello schianto: la ricostruzione è affidata alle forze dell’ordine che hanno rilevato l’incidente.