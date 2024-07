Disposte le perizie per il tentato omicidio di Castiglione Olona

Per il tentato omicidio di Castiglione Olona di una settimana fa, il Pubblico Ministero Lorenzo Dalla Palma ha disposto la perizia medico-legale sulla vittima, marocchino di oltre trent’anni tuttora convalescente per aver ricevuto diversi fendenti all’addome presumibilmente nella notte fra venerdì 5 e sabato 6 luglio.

Nella giornata di oggi, martedì, in Procura a Varese si sono recati i difensori dei due militari, l’avvocato Fabio Fiore, e il collega avvocato Bruno Stefanetti, che hanno nominato i periti di parte.

Gli arrestati, un appuntato e un vice brigadiere, sono accusati oltre al tentato omicidio anche di sequestro di persona, rapina e porto abusivo d’arma atta ad offendere (un coltello). Perito di parte nominato delle delle difese è il dottor Andrea Calvi, mentre la dottoressa Chiara Rossetti, medico legale, eseguirà gli accertamenti irripetibili sulla vittima che è fuori pericolo.

Il procuratore della repubblica Antonio Gustapane ha informato di avere conferito l’incarico alla tossicologa Elia Del Borrello per la verifica di eventuali assunzioni di stupefacenti da parte dei Carabinieri coinvolti.

In merito ai due carabinieri sospesi dal servizio, non vi sono novità legate ad eventuali richieste di affievolimento della misura della custodia cautelare in carcere. I due sono detenuti non più a Varese e Busto Arsizio: è ora a Pavia l’appuntato di Cuvio e a San Vittore, Milano, il vice brigadiere in forza alla Stazione di Malnate al momento dei fatti.