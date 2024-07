Le coltellate, i carabinieri e lo spaccio a Castiglione: una vicenda ancora da chiarire

Per l’accoltellamento di Castiglione Olona, dove un extracomunitario è stato pugnalato e trovato in fin di vita per strada, la Procura della Repubblica di Varese chiederà nel pomeriggio di oggi la convalida del fermo disposto nella giornata di domenica a carico di due carabinieri accusati di tentato omicidio.

Lo ha specificato nella tarda mattinata di lunedì il procuratore capo di Varese Antonio Gustapane senza aggiungere ulteriori particolari: “Non diremo nulla fino a quando non sarà stata effettuata la convalida”, che verosimilmente avverrà nella giornata di mercoledì su disposizione del Gip.

I due militari, sospesi dal servizio, sono in carcere uno a Varese, e l’altro a Busto Arsizio. Ad oggi, quindi, il movente che ha portato al fermo dei due militari rimane ignoto per chi legge, e sono aperte le ipotesi più disparate non essendoci alcuna indicazione da parte degli inquirenti sul ruolo giocato dai militari in questa vicenda.

Si tratta di militari in forza alle compagnie carabinieri di Luino e Varese, fuori dal servizio e privi di alcun ordine in merito ad interventi antidroga nella zona. Conferma, il procuratore Gustapane, che sono stati eseguiti sequestri.

Nel rione di Castiglione dove è avvenuto l’accoltellamento

Il luogo dove è stato ritrovato l’uomo pugnalato

Nel rione Fondocampagna a Castiglione Olona nel frattempo ci si interroga su cosa possa essere successo, senza nascondere che la presenza di spaccio è cosa nota, “anche di giorno”, spiega un anziano residente che incontriamo mentre si incammina nel viottolo proprio di fronte all’imbocco della strada dove sono ancora visibili i segni dei soccorsi, in un prato: garze, bende e mascherine.

La zona è nella parte esterna del paese di Castiglione Olona a tre minuti di macchina dalla statale, zona in parte residenziale, in parte agricola che si perde tra i campi.

Il ritrovamento e la chiamata al 112

È qui che alcuni residenti hanno trovato sabato a notte inoltrata l’uomo ferito all’addome (sembrerebbe) da diverse coltellate. Sono stati chiamati i soccorsi che hanno fatto arrivare sul posto ambulanza e automedica coi soccorritori che hanno tamponato le ferite dell’uomo poi sottoposto a due interventi chirurgici a Varese, dove rimane ricoverato in prognosi riservata.

Domande ancora senza risposta

Il tribunale di Varese

Perché quelle coltellate seguite ad una “colluttazione”, come spiegava la Procura nel comunicato di domenica? Perché quei militari erano lì, e con quale scopo? Domande che per il momento hanno risposte inevase. I residenti del quartiere nonostante quanto avvenuto percepiscono la presenza dei carabinieri, che pattugliano la zona. In divisa e con l’auto di servizio.