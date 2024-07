Uomo accoltellato nella notte a Castiglione Olona

Un uomo è stato accoltellato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio a Castiglione Olona, nella zona boschiva che confina con Venegono Superiore, in via Fratelli Rosselli.

La persona ferita è uno straniero, al momento non identificato, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Varese. Sull’episodio indagano i carabinieri di Saronno. L’episodio si è verificato dopo la mezzanotte e mezza, e l’uomo è stato trasportato in ospedale alla 1,15.

L’uomo è stato accoltellato a torace e addome. È stato sottoposto ad una prima operazione nella notte e dovrà essere rioperato. Le su condizioni sono critiche.