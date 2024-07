Diversi gli allagamenti ma danni contenuti all’ospedale di Varese

Si contano i danni all’ospedale di Varese dove le piogge abbondanti di ieri, domenica 7 luglio, hanno provocato allagamenti nella hall del monoblocco, in alcuni studi medici e negli uffici del pronto soccorso (immagine di repertorio).

I pannelli del controsoffitto sono crollati a terra per le infiltrazioni di acqua provocate dalle precipitazioni che hanno invaso l’area a copertura della parte di ospedale davanti a una delle due ali.

Questa mattina i tecnici erano ancora all’opera per sistemare i pannelli mancanti: chi doveva accedere in ospedale era invitato a utilizzare l’ingresso posteriore, quello interno all’area ospedaliera, ma nella hall erano stati ricavati dei percorsi per arrivare alla zona del bar e per attraversarlo in sicurezza.

Da una prima stima i danni non sarebbero ingenti: oltre alle coperture l’acque non ha interessato macchinari o attrezzature mediche. L’attività di assistenza non è mai stata interrotta e i degenti non sono stati interessati dalle infiltrazioni.