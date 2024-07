E’ Maurizio Lancerotto il 45enne morto nell’incidente di Fino Mornasco

Abitava a Veniano Maurizio Lancerotto, l’uomo morto ieri nell’incidente avvenuto a Fino Mornasco.

Lancerotto, 45 anni, era alla guida di un furgone quando per cause ancora in corso di accertamento, in via valle dei Mulini, su una curva si è scontrato frontalmente con un camion guidato da un 49enne, ora ricoverato all’Ospedale Sant’Anna di Como.

Per Maurizio Lancerotto l’impatto si è rivelato fatale ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente.

Grande il cordoglio in paese per il lutto che ha colpito la comunità: Maurizio Lancerotto lascia la moglie e due bambine in tenera età.

