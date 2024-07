Elezione del rettore dell’Università dell’Insubria: hanno votato 782 aventi diritto

Giornata di votazione nelle sedi dell’università dell’Insubria. I seggi erano a Varese, nel rettorato di via Ravasi e in via Sant’Abbondio a Como. Nel seggio varesino si sono presentati i due candidati al ruolo di Rettore: l’economista Maria Pierro e il matematico Mauro Ferrari.

La comunità accademica chiamata al voto è costituita da 904 votanti, di cui 450 professori e ricercatori, 375 amministrativi e tecnici e 79 studenti. Nella prima tornata di voto si sono recati alle urne 782 aventi diritto dei quali: 399 professori e ricercatori, ovvero l’88,66 per cento; 57 studenti, il 72,15 per cento; 326 amministrativi e tecnici, l’86,93 per cento.

La votazione, quindi, è da considerarsi valida in quanto si è espressa la metà più uno dell’elettorato. Il quorum partecipativo, che era fissato a 321 voti, cifra che tiene però conto della ponderazione del voto del personale tecnico e amministrativo, che quest’anno, sulla base della formula prevista dal regolamento generale di ateneo, conta 0,3.

Il rettore è eletto se consegue la maggioranza assoluta delle preferenze: 278 preferenze, ovvero la maggioranza assoluta (la metà più uno dei voti) valutata sulla media ponderata.

Lo scrutinio delle schede, depositate oggi, avverrà domani mattina, 3 luglio, in via Dunant a Varese a partire dalle ore 10. Verranno aperte prima le due urne del personale tecnico e amministrativo, unendo i voti di Varese e di Como e quelli pervenuti a distanza, poi, con la stessa modalità, le due urne con i voti dei docenti e degli studenti insieme. A presiedere le operazioni di spoglio i professori Giorgio Grasso e Giulio Facchetti e la funzionaria Francesca Colombo, responsabile del procedimento.

Se domani non sarà raggiunto il quorum la seconda convocazione è fissata il 4 luglio, l’eventuale terza l’8 luglio e il ballottaggio l’11 luglio; i quorum restano gli stessi per tutti e tre i turni elettorali, mentre per la validità del ballottaggio non è previsto alcun quorum.

I dati di affluenza al voto dell’Insubria sono sempre molto alti, per esempio nel 2018 hanno votato: l’82 per cento per personale, il 90 per cento dei docenti e il 91 per cento degli studenti.

Lo scrutinio sarà pubblico nell’aula magna Granero Porati in via Dunant 3 a Varese, e per la comunità accademica sarà possibile assistere anche mediante collegamento in streaming al link: Scrutinio per elezione del Rettore.