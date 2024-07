Fontana regge, Galimberti scende: così l’edizione 2024 della classifica di Sindaci e Presidenti di Regione del Sole 24 Ore

L’edizione 2024 del Governance Poll, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e dei presidenti di Regione del Sole 24 ore, vede un calo del consenso per il sindaco di Varese Davide Galimberti e una leggera crescita per Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Davide Galimberti si colloca infatti nella parte bassa della classifica, per l’esattezza al 67° posto su un totale di 80 primi cittadini dei capoluoghi di provincia: secondo l’indagine – realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore – è il 49% dei cittadini che ha risposto positivamente alla domanda se voterebbero il sindaco in carica in caso di elezioni oggi: un dato in calo di un punto rispetto all’edizione 2023, dove Galimberti aveva registrato un consenso del 50% e in calo di quattro punti rispetto alle elezioni del 2021, dove ottenne il 53%. Dietro di lui tra i sindaci lombardi c’è solo Mauro Gattinoni di Lecco. Il sindaco di Milano Beppe Sala cende bruscamente dal primo posto dell’edizione 2023 al diciannovesimo posto attuale.

Per quanto riguarda invece i presidenti di Regione, Attilio Fontana si piazza al nono posto con un indice di gradimento del 55%. In cima alla classifica c’è invece il friulano Massimiliano Fedriga. Fedriga ha scavalcato sia Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna (67%), sia Luca Zaia, governatore del Veneto (66%), che si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto, in un podio che sostanzialmente non cambia da diversi anni.