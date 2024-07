Francesca Ilaria Cortellaro nuova direttrice del Pronto Soccorso del Circolo di Varese

Il vincitore del concorso per la direzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese è la dottoressa Francesca Ilaria Cortellaro. Il medico ha superato gli altri tre concorrenti che si sono presentati, dei sette iscritti totali, al concorso che si è svolto oggi, 24 luglio. Tra i partecipanti anche il professor Marco Donadini direttore della Scuola di specialità in medicina d’emergenza e urgenza dell’Università dell’Insubria.

53 anni, la dottoressa Cortellaro è attualmente Direttore della struttura complessa Integrazione e Percorsi di Cura Ospedale Territorio di Areu. Precedentemente ha lavorato alla Asst Santi Paolo e Carlo, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza e della struttura complessa DEA – Degenza breve del Presidio san Carlo Borromeo di Milano durante i difficili mesi della pandemia. .

Laureata in Medicina e Chirurgia con lode all’Università degli Studi di Milano nel 1995, si è specializzata nello stesso ateneo nel 2000 in Medicina interna. Ha partecipato a quasi 300 corsi e convegni, nazionali e internazionali, in particolare in tema di ecografia in emergenza e urgenza, ecografia cardiovascolare e sedazione e analgesia in urgenza. Dal 2014 al 2017, la dottoressa Cortellaro è stata responsabile del programma nazionale Simeu per la formazione in Ecografia in Emergenza Urgenza, contribuendo a diffondere l’utilizzo dell’ecografia clinica sul territorio nazionale.

Classificatasi vincitrice nel concorso di Asst Sette Laghi per la copertura del posto di Direttore del Pronto Soccorso di Varese, la dottoressa Cortellaro prenderà servizio in questo ruolo nel prossimo autunno. Attualmente il reparto di emergenza urgenza è coordinato dal decano dei medici di PS il dottor Massimo Bianchi.