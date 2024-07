Giovedì 11 luglio debutta il nuovo consiglio comunale di Samarate, dopo l’elezione a sindaco di Alessandro Ferrazzi, sostenuto da una composita maggioranza frutto degli accordi al secondo turno.

Si parte dunque giovedì, alle 21, con il consiglio convocato nell’atrio del Palazzo Comunale, come aveva anticipato due settimane fa Ferrazzi, che ha preannunciato l’intenzione di riportare l’assemblea civica in una sala dedicata.

All’ordine del giorno le consuete operazioni post-elettorali: la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco ma anche il passaggio politico del voto per il presidente e il vicepresidente dell’assemblea. E anche un punto amministrativo urgente, una variazione di bilancio necessaria per l’adesione al Piano Asili Nido del Pnrr.

Come è composto il consiglio comunale di Samarate

Sulla base del voto di lista dell’8-9 giugno e del ballottaggio (qui tutti i numeri), il partito con più seggi è ovviamente un partito di maggioranza, il Pd, con quattro consiglieri.

Dopo la nomina di Cristiana Zocchi in giunta, vengono eletti Edoardo Macchi, Maria Provani, Sergio Broglia e Pamela Fardin.

Segue come secondo gruppo di maggioranza Samarate al Centro, con Luca Macchi, Davide Macchi e Franco Trevisan, quest’ultimo subentrato ad Alessandra Cariglino, nominata in giunta.

Seguono poi in maggioranza le due civiche con un consigliere ognuno: Samarate Città Viva con Giovanni Borsani e Samarate Insieme con Alessandro Cenci. E ancora il Movimento 5 Stelle, con Elisa Vania Bergo (più votata della lista) che subentra al candidato sindaco Alessio Sozzi, nominato in giunta da Ferrazzi.

Quanto all’opposizione, il gruppo più consistente resta quello della Lega, con Valentino Celotto, Leonardo Tarantino e Nicoletta Alampi, oltre al candidato sindaco Enrico Puricelli. Sui banchi della minoranza l’altra forza è sempre del centrodestra: Fratelli d’Italia sarà rappresentata da Vito Monti e Rosella Caligiuri.