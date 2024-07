I migliori Food Truck d’Italia tornano a Porto Valtravaglia con il loro delizioso cibo da strada e tanta buona musica

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, i migliori food truck d’Italia torneranno ad animare le rive del Lago Maggiore, a Porto Valtravaglia, con tante nuove gustose proposte culinarie e un coinvolgente intrattenimento musicale con la Dana Soul Band e i migliori dj-set.

Piazza Imbarcadero ospiterà le migliori cucine su ruote venerdì e domenica dalle 11.00 a mezzanotte e sabato dalle 11.00 all’1.00, con servizio no stop per assaporare il vero gusto Street!

Chi ama la tradizione italiana non si può perdere un assaggio di arrosticini abruzzesi e olive ascolane di “Apetitosa”, oppure pan tometta, pan pork, cuoppo salvia e fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti di “Pan Pan”; da non perdere anche i panzerotti, lo gnocco fritto e la pinsa di “Mordicchio on the Road” e il panino col Lampredotto e fagotto di Chianti di “Il fagotto del Chianti”.

imperdibili per chi ama la cucina piemontese i tradizionali ravioli del Plin, ma anche battuta, stracotto e costata di Fassona, vitello tonnato e bagna cauda di “Sound Break”e ancora tajarin, carne cruda, salsiccia di Bra e uova fritte con tartufo di “Truffle Truck”.

Il tour nella cucina italiana prosegue con rosti di patate, nuggets di pollo e cono di frittini da “Rostichello” .

Frittura di Pesce e Panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà di “Kraken”, carpaccio di polpo, panini gourmet di polpo e ostriche di “Street Sea Food” attendono chi non sa rinunciare al pesce, mentre i celiaci troveranno pane (naturalmente, gluten free) per i loro denti con le specialità di “La Reina pepiada” che prepara Arepas, Pabellon e Yuca fritta.

Chi è sempre pronto ad assaggiare qualcosa di nuovo e internazionale, vorrà certamente gustare falafel e pita di “Itaka”, specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea di “Henri’s Street Food”; da “Truck & Roll” hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings e Hot Dog e da “Las Bravas” paella, patatas bravas, tortilla spagnola con patate.

Il viaggio culinario continua nel sud America con burritos, tacos e nachos di “Awakte Zaperoco” e un dolce finale: i churros di “Churritos”.

Infine, per rendere le tre giornate di street food ancora più gustose, freschissime granite e cannoli siciliani di “Granì”.

Il tutto sarà ancora più gustoso grazie ai vini e i cocktail di “La Giardinetta”, oltre a una svariata scelta di birre artigianali.

L’evento, organizzato da Nova Eventi e Patrocinato dal Comune di Porto Valtravaglia, è a partecipazione gratuita.