I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri sempre più preparati grazie alla formazione continua

I volontari della sezione varesina dell’Associazione Nazionale Carabinieri, guidati dal presidente Roberto Leonardi, continuano il percorso formativo iniziato ormai da qualche anno, con l’obiettivo di accrescere sempre di più le proprie competenze da impiegare in tutti servizi che li vede protagonisti sul territorio varesino.

Sabato 13 luglio, dalle 8.30 alle 18.30, nella sede di via Romagnosi 25 volontari dell’associazione parteciperanno al Corso per Addetto alle segnalazioni aggiuntive grazie alla proposta e all’organizzazione del segretario di Anc Varese Angelo Motta.

Il corso, fondamentale per chi svolge compiti di presidio ai bivi e agli incroci durante le gare ciclistiche, e non solo, sarà tenuto da un funzionario della Polizia stradale, e prevede un esame finale. In questi anni i volontari hanno frequentato il corso di primo soccorso, il corso come operatore DAE e il corso per la certificazione HACCP, sotto la supervisione dei soci Stefano Petrucci e Gianluca Costantini.

«Sono particolarmente soddisfatto per questo nuovo tassello che farà diventare i nostri volontari sempre più preparati – dice il presidente Leonardi – In questi anni ho sempre puntato ad accrescere il numero dei soci che oggi supera le 250 unità, di cui 50 sono i volontari attivi, ma senza trascurare la qualità e, quindi, la formazione continua di un volontario che verrà impiegato su strada in tutte le manifestazioni che si realizzano nel nostro territorio. Solo con una formazione continua e con l’acquisizione di nuove tecniche operative, che per molti di noi si sommano all’esperienza acquisita durante il servizio prestato in passato nell’Arma dei Carabinieri, si può migliorare la sicurezza e la buona riuscita di un evento»