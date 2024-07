Il 13 luglio il primo consiglio comunale di Malnate del sindaco Nadia Cannito

Sono giorni di lavoro per Nadia Cannito, nuovo sindaco di Malnate. Dopo la prima uscita pubblica da primo cittadino nel prepartita della finale scudetto degli Hurricane Varese, Cannito sta portando avanti i colloqui per comporre la nuova Giunta. Entro la fine di questa settimana o al limite a inizio della prossima verrà comunicata la composizione della nuova amministrazione comunale. «L’idea – conferma Nadia Cannito – è di andare verso un cambiamento non totale perché conteremo sull’esperienza di qualche profilo. Intanto però abbiamo fatto un primo check con gli uffici, guardato l’assestamento di bilancio e dialogato con l’ufficio tecnico».

Il primo consiglio comunale con la nuova Giunta e il nuovo assetto dell’assemblea malnatese sarà sabato 13 luglio. L’appuntamento – se il meteo lo permetterà – sarà alle ore 18 a Villa Braghenti. In caso contrario, sarà l’aula magna “Falcone-Borsellino” a ospitare l’evento.