Il bustocco Francesco Tovaglieri campione del mondo di apnea indoor

Si è svolto a Belgrado dal 4 al 10 luglio il Campionato del Mondo di apnea indoor. Sette le discipline per cui sono state assegnate medaglie nelle categorie Junior e Senior, maschile e femminile: 100 m. Speed, 4 x 50 m e 8 x 50 m di apnea dinamica – in queste tre gare vince chi ferma prima il cronometro. E poi le classiche dell’apnea: rana subacquea, dinamica con le due pinne e con la monopinna – in queste gare vince chi percorre più metri possibile con un solo respiro – e, infine, la madre di tutte le prove dell’apnea, l’apnea statica, ovvero: l’apnea da fermi. Qui vince chi trattiene più a lungo il respiro.

Tredici gli atleti convocati dalla Federazione FIPSAS, quattro Junior: Daniela Amidei, Simone Murru, Valentina Paglione e Francesco Tovaglieri e nove senior: Matteo Airoldi, Gaspare Battaglia, Marta Bignazzi, Livia Bergonzio, Lorenzo Caronno, Giuseppe Fusto, Mauro Generali, Cristina Rodda e Chiara Zaffaroni.

Sedici le medaglie vinte: otto nella categoria Junior e otto in quella senior:

Daniela Amidei (junior) – argento nella speed 100 m / argento nell’endurance 4×50 m;

Livia Bregonzio (senior) – bronzo nella dinamica con pinne / bronzo nella dinamica con monopinna;

Giuseppe Fusto (senior) – bronzo nell’endurance 8×50 m / bronzo nell’endurance 4×50 m;

Mauro Generali (senior) – argento nella dinamica con pinne;

Simone Murru (junior) – oro nell’endurance 8×50 m / oro nella speed 100 m / oro nell’endurance 4×50 m;

Valentina Paglione (junior) – bronzo nella dinamica senza attrezzi / bronzo nella dinamica con pinne;

Chiara Zaffaroni (senior) – oro e WR nell’endurance 8×50 m / bronzo nella speed 100 m / oro e WR nell’endurance 4×50 m.

Francesco Tovaglieri (junior) – oro nella statica con 5’18”05.

Quest’ultimo già atteso per le due vittorie ai Campionati Italiani primaverile ed estivo dove aveva fermato il tempo a 5’14” posizionandosi al primo posto della ranking list mondiale di categoria. Così è stato: con grande freddezza, o forse meglio dire self control, Francesco ha affrontato ogni momento della giornata di gara mostrando un ineccepibile controllo del “qui, ora e adesso” entrando nel campo di gara nei tre minuti che precedono l’Official top, lo start, per intenderci, concentratissimo. Ha trattenuto il respiro per 5’18”05 che gli è valsa la medaglia d’oro, precedendo i due francesi: Florent Vecchio argento con 5’16”57 e Pierre Bouquet bronzo con 5’13”92.

Rilevante tra gli azzurri la presenza di atleti del varesotto e dell’alto milanese che hanno conquistato medaglie importanti. E’ il caso di Livia Bergonzio, di Chiara Zaffaroni e Giuseppe Fusto.

Ringraziamento speciale alla Federazione FIPSAS e al direttore sportivo Michele Geraci e al direttore Tecnico Monica Barbero per aver gestito gli atleti di uno sport così individuale come una squadra.

E un grande grazie anche a C4carbon, azienda brianzola specializzata nella produzione di attrezzature per l’apnea e sponsor dell’impresa azzurra del bustocco Tovaglieri.