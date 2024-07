“Il gigante Sgniffe Sgnaffe” arriva in piazza a Valdarno, per una serata con i bimbi di Albizzate

Appuntamento per tutti i bambini nel fine settimana ad Albizzate dove va in scena il secondo spettacolo del festival per bambini e famiglie “Che spettacolo!” promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Arca di Noè.

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio allle 20,45 in piazza San Marco, nella frazione di Valdarno.

In scena lo spettacolo “Il gigante Sgniffe Sgnaffe”, della compagnia Teatro Pane e Mate.

Lo spettacolo è adatto per bambini dai 3 agli 8 anni. Ingresso gratuito. In caso di pioggia l’evento si svolgerà in Sala Piotti in piazza IV Novembre ad Albizzate.

Qui la locandina