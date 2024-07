Il Morazzone riparte dal gruppo e mister Rovellni

Il purgatorio in Prima Categoria è durato un solo anno. Lo dice capitan Italiano e lo sottolinea anche l’aria che si respira a Morazzone. La squadra rossoblù, che quest’anno si affida a un condottiero di grande esperienza e temperamento come Massimo Rovellini, è pronta per dire la sua nel prossimo campionato di Promozione e il primo appuntamento stagionale è stato il raduno a Morazzello.

Qualche foto, i saluti, e poi si tornerà in campo dal 16 agosto con il primo allenamento e la prima amichevole contro il CantelloBelfortese per prendere subito il ritmo giusto in vista di una stagione che promette di essere davvero tosta, con tante formazioni ambiziose e pronte a darsi battaglia.

Proprio mister Rovellini traccia la linea per la nuova stagione: «Pariamo dalla voglia di fare bene e dalla soddisfazione di essere arrivato in una realtà importante e un società ottima. Sono orgoglioso e fiero di essere qua. La squadra è stata riconfermata nel blocco importante, parecchi giocatori li ho già allenati, è un gruppo storico legato tra di loro e si porta dietro la vittoria del campionato dell’anno scorso. La forza di questi giocatori è stata quella di accettare la Prima Categoria e vincere il campionato. Quest’anno la Promozione sarà bella tosta, non ci saranno squadre materasso. Noi cercheremo di dar fastidio con l’idea di lottare con tutti».

Il direttore sportivo Marco Simeoni ha avuto il compito di allestire la rosa: «Abbiamo fatto una squadra che vorrà dire la sua anche in Promozione anche perché abbiamo dato continuità al gruppo, inserendo giovani di qualità perché la categoria richiede maggior gamba. Abbiamo la fortuna di avere un settore giovanile importante, la Juniores oltre a vincere il campionato è arrivata tra le prime quattro d’Italia. Come società vogliamo far parlare il campo, non ci piace fare proclami; il primo obiettivo sarà la salvezza e mister Rovellini con la sua conoscenza della categoria e del calcio ci darà una mano; ha il grande pregio di puntare sul gruppo ed è quello che vogliamo fare noi. Sarà un campionato agguerrito, in tante si sono attrezzate ma guardiamo in casa nostra e pensiamo a noi».

Uno dei punti fermi rossoblù sarà capitan Michele Italiano: «L’inizio stagione è sempre positivo come sensazioni, penso che il Morazzone è tornato dove meritava. Siamo stati bravi a vincere il campionato, abbiamo scoperto che vincere non è semplice perché il campionato è stato lunghissimo. Il purgatorio per fortuna è durato solo un anno e ora siamo pronti a fare bene. Con il mister abbiamo parlato qualche settimana fa, lo conoscere come avversario, l’ho sempre stimato e sono sicuro che sarà un valore aggiunto. Ripartire con lui è importante».

LA SQUADRA

Portieri: Andrea Passera (’03), Matteo Martignoni (’96), (Lorenzo Paletti ’05)

Difensori: Tommaso Picetti (’99), Giacomo Rocchetto (’03), Luca Mastrogiorgio (’01), Andrea Caporali (’04), Matteo Zanchin (’02), Federico D’Astoli (’99)

Centrocampisti: Giacomo Borghi (’05), Marco Libralon (’85), Michele Italiano (’92), Federico Rizzato (’04), Claudio Mocelin (’05), Simone Ottoboni (’04), Matteo Daghini (’05), Daniele Macchi (’04), Nicolò Dall’Omo (’94), Federico Loielo (’99)

Attaccanti: Simone Lanza (’04), Mattia Ghizzi (’86), Daniel Giordano (’00), Nicolò Ruzza (’04), Marco Castrovillari (’05)

LE AMICHEVOLI (raduno 16 agosto)

Cantello Belfortese -20 agosto

Gorla Minore – 22 agosto

Juniores Nazionale Varesina – da definire