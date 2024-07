Il quartiere Sant’Anna in festa a Busto Arsizio per la patronale con uno speciale anniversario

È iniziata sabato con lo spettacolo teatrale dei ragazzi dell’oratorio la Festa Patronale di Sant’Anna, attesa con grande entusiasmo dalla comunità di Busto Arsizio. Fino al 22 luglio la parrocchia guidata da don David Maria Riboldi offre un calendario ricco di eventi culturali, religiosi, sportivi e ricreativi.

Quest’anno, la manifestazione si distingue per la commemorazione del 25° anniversario della Domus Madre Teresa, il dormitorio che per primo in città ha aperto le proprie porte alle persone ai margini della società. A questo evento è dedicata una mostra che racconta di questo luogo che dal 1999 lavora in silenzio per gli ultimi ed è diventato negli anni occasione di riscatto per molti.

Il programma della festa

Venerdì 12 luglio:

13:00: Pranzo per i dipendenti di Centrocot

18:00: Apertura bar, pesca e mostra

19:00: Gara “Corri per Sant’Anna” con animazione per tutti

20:00: Apertura cucina

21:00: Luna park per bambini a cura del Gruppo Scout Busto 3

Sabato 13 luglio:

16:00: Apertura bar, pesca, mostra e gonfiabili

18:00: Tornei di calcio e di beach volley, dimostrazione di arti marziali

19:00: Apertura cucina

21:00: Esibizione di Zumba fitness con Jessica

Domenica 14 luglio:

9:30: Apertura pesca e mostra

11:00: S.Messa Solenne presieduta da don Franco Gallivanone, Vicario dell’Arcivescovo di Milano

12:30: Pranzo comunitario

16:00: Continuazione degli eventi con bar, pesca, mostra e gonfiabili

17:00: Dimostrazione di unità cinofila

18:00: Tornei di calcio

19:00: Apertura cucina

21:00: Esibizione live della band Targhe Alterne

Mercoledì 17 luglio:

21:00: Incontro “Io sete: il carisma di Madre Teresa nel mondo” con Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News

Venerdì 19 luglio:

16:00: Apertura bar, pesca, mostra e gonfiabili

18:30: Consegna dei diplomi della scuola d’italiano per stranieri

19:00: Apertura cucina

21:00: Balli liscio con orchestra “Cinelli”

Sabato 20 luglio:

16:00: Continuazione degli eventi con bar, pesca, mostra e gonfiabili

18:00: Torneo di calcio

19:00: Apertura cucina con paella

21:00: Concerto della band “Meridiana”

Domenica 21 luglio:

9:30: Apertura pesca e mostra

11:30: S.Messa Solenne con partecipazione dei volontari della Domus Madre Teresa

16:00: Continuazione degli eventi con bar, pesca, mostra e gonfiabili

18:00: Torneo di calcio

18:30: Cerimonia di premiazione del concorso di disegno “I colori di Sant’Anna”

19:00: Apertura cucina

21:00: Esibizione della scuola di ballo “Perfetta combinazione”

Lunedì 22 luglio:

20:30: S.Messa Solenne presieduta da don Ambrogio Pirovano e don Emanuele Pozzi in occasione del loro anniversario di Ordinazione Sacerdotale, con processione e benedizione della statua di Sant’Anna.

L’evento è supportato da numerosi sponsor locali, e ogni giorno offre un’occasione speciale per condividere momenti di gioia e spiritualità. Per maggiori dettagli e iscrizioni agli eventi, è possibile consultare la locandina o visitare il sito della parrocchia.